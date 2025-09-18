Звезда «Зачарованных» погиб в жутком ДТП

Актер Брэд Эверетт Янг, знаменитый по сериалам «Анатомия страсти» и «Зачарованные», погиб в ДТП в возрасте 46 лет, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Пол Кристенсен. Трагедия произошла вечером 14 сентября на автостраде Вентура в Калифорнии.

Янг поздно вечером в воскресенье ехал один в машине по автостраде Вентура. В его автомобиль врезалась машина, двигавшаяся по встречной полосе. Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован, — отметил Кристенсен.

Представитель Янга подчеркнул, что он обладал беспрецедентной страстью как к искусству, так и к людям, стоявшим за ним. Кроме того, актер основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.

Янг также был фотографом и работал со звездами первой величины, включая Сару Мишель Геллар и Дэвида Харбора. Его снимки публиковали Vanity Fair, Vogue и Elle.

