Главный неонатолог Минздрава отправился в Новокузнецк

Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов срочно вылетел в Новокузнецк для контроля за ситуацией в местном роддоме, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского педиатрического университета, где он работает ректором. Поводом для командировки стали смерти девяти новорожденных в роддоме № 1.

Дмитрий Олегович вылетел в Новокузнецк, — сказали журналистам в СПбГПМУ.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне. Ситуация никогда не должна повториться, заключила председатель Совфеда.