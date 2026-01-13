Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 21:23

Украина осталась без министров обороны, энергетики и главы СБУ

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Верховная рада отложила назначение министров обороны и энергетики из-за проблем со сбором голосов в правящей партии «Слуга народа», сообщает в соцсетях депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Отмечается, что депутаты не смогли утвердить новые кандидатуры этих ведомств.

В частности, не были назначены бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров на должность главы оборонного ведомства и экс-министр обороны Денис Шмыгаль — на пост министра энергетики. Кроме того, остается вакантной должность главы Службы безопасности Украины после отставки Василия Малюка.

Все кадровые вопросы сняли, на сегодня все. Завтра попробуют еще. Страна осталась без министра энергетики, главы СБУ и министра обороны, — написал Железняк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки, чтобы сорвать план своих оппонентов по его досрочной отставке. Замена руководителей имеет как реальные политические цели, так и пиар-составляющую. Кроме того, на проблемные точки ставятся популярные фигуры, чтобы создать видимость обновления власти после череды коррупционных скандалов.

Украина
Верховная рада
министры
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Слишком много»: Трамп не смог назвать число погибших демонстрантов в Иране
Жертвами протестов в Иране могли стать тысячи человек
СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны
Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье
«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться
Звезда «Чебурашки» объяснила успех фильмов о сказочном персонаже
Клинтоны отказались участвовать в слушаниях по делу Эпштейна
Канада призвала граждан страны покинуть Иран
Стало известно, для кого плата за воду в 2026 году вырастет втрое
У скандального экс-мэра Сочи нашли элитные часы и вино
Пенсионер в Испании попытался сесть на борт самолета с трупом жены
Украина осталась без министров обороны, энергетики и главы СБУ
В Киеве увидели «конец света»
Chevron подтвердила атаку БПЛА на зафрахтованный ею танкер
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.