Украина осталась без министров обороны, энергетики и главы СБУ

Верховная рада отложила назначение министров обороны и энергетики из-за проблем со сбором голосов в правящей партии «Слуга народа», сообщает в соцсетях депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Отмечается, что депутаты не смогли утвердить новые кандидатуры этих ведомств.

В частности, не были назначены бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров на должность главы оборонного ведомства и экс-министр обороны Денис Шмыгаль — на пост министра энергетики. Кроме того, остается вакантной должность главы Службы безопасности Украины после отставки Василия Малюка.

Все кадровые вопросы сняли, на сегодня все. Завтра попробуют еще. Страна осталась без министра энергетики, главы СБУ и министра обороны, — написал Железняк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки, чтобы сорвать план своих оппонентов по его досрочной отставке. Замена руководителей имеет как реальные политические цели, так и пиар-составляющую. Кроме того, на проблемные точки ставятся популярные фигуры, чтобы создать видимость обновления власти после череды коррупционных скандалов.