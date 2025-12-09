ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:47

Россиянам пообещали сразу две индексации военных пенсий

Депутат Говырин: в 2026 году в России дважды проиндексируют военные пенсии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В следующем году военные пенсии в России будут проиндексированы дважды, заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин. По его словам, которые приводит РИА Новости, повышение выплат произойдет в январе и октябре. Депутат также отметил, что с начала года коэффициент денежного довольствия в расчете вырос до 93,59%.

В 2026 году вырастут и военные пенсии. С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета, — заявил Говырин.

Парламентарий также напомнил, что в соответствии с законодательством военные пенсии исчисляют, исходя из денежного довольствия самих солдат. В учет идут оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и ежемесячная надбавка.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. В частности, это доступно жителям Крайнего Севера.

Госдума
депутаты
Алексей Говырин
пенсии
выплаты
пенсионеры
