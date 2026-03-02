Гонка вооружений: с чего началась и чем может закончиться

Что на самом деле происходило в XX веке? Ушли ли в прошлое гонка вооружений и холодная война? Эти вопросы до сих пор беспокоят многих людей. Все хотят жить в безопасном мире без войн, трагедий и трат в миллиарды рублей из бюджета на вооружение. Почему, несмотря на соглашения, государства до сих пор наращивают военную мощь? В статье дадим ответы на эти вопросы и раскроем основные этапы гонки вооружений.

Гонка ядерных вооружений

Под гонкой вооружений и холодной войной понимают противостояние нескольких держав за лидерство по количеству и уровню технологичности оружия. К каждой из сторон примыкают другие страны, и в борьбу вовлекаются целые континенты. Основная цель участников — произвести как можно больше военной техники и достигнуть значительного превосходства над соперниками.

Начало гонки вооружений сложно назвать. Во всей истории человечества люди соревновались, кто изобретет более смертоносное оружие. Имеет значение и внезапность его применения, тогда противник оказывается беспомощным перед новой угрозой. Прорыв именно в химическом оружии произошел во время Первой мировой войны. Стали применять различные удушающие газы.

Для гонки вооружений в СССР большую роль сыграло создание ядерной бомбы. Она впервые изобретена в Америке. Но уже через четыре года в нашей стране изобрели свое страшное оружие. Это временно восстановило равновесие между державами и вывело на следующий виток соревнований.

Причины гонки вооружений

Вторая мировая война показала возможность одной страны угрожать сразу нескольким державам. После нападения Германии государственные лидеры в очередной раз задумались об обеспечении безопасности своей территории. Можно сказать, что именно борьба с фашизмом подготовила почву для начала гонки вооружений.

Основной причиной гонки ядерных вооружений стали возникшие противоречия между странами, которые разделили победу в войне. Лидерами стали СССР, США и Англия. Противоречия касались идеологических режимов, политики и экономики.

Причины гонки вооружений Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Идеологические причины гонки вооружений заключались в том, что каждая страна-лидер хотела навязать остальным странам свои взгляды. С одной стороны, Англия и США считали, что СССР хочет установить коммунистический режим во всем мире. С другой стороны, Сталин чувствовал исходящую от капиталистических стран угрозу, видел их желание захватить господство над остальными территориями.

Политические причины гонки вооружений исходили из расхождения в идеологиях.

Шла борьба коммунистического режима с демократическим. Уинстон Черчилль оправдывал противостояние с СССР, страной, которая внесла самый значительный вклад в победу над фашизмом, тоталитаризмом. Он считал, что нужно бороться с недемократическим режимом в стране. И без военной гонки вооружений СССР распространит свою вредную идеологию по всему миру.

Споры накалялись и во время создания Организации Объединенных Наций. Она должна была следить за поддержанием мира. Но страны никак не могли договориться о разделении сфер влияния на освобожденных территориях.

Не последнее место занимали экономические причины гонки ядерных вооружений. Страны-лидеры вели борьбу за рынки сбыта товаров, военные базы, позволяющие контролировать другие территории, а также месторождения нефти и других полезных ископаемых.

Гонке вооружений и холодной войне активно способствовали идеи геополитического контроля. Считались лидерами те страны, у которых была больше территория. Члены антигитлеровской коалиции не торопились выводить войска из освобожденных государств, так как не хотели терять контроль над территорией и ресурсами.

Гонка вооружений между СССР и США

Официальное начало холодной войны — 5 марта 1946 года. Уинстон Черчилль произнес речь, в которой призывал объединиться с США, чтобы бороться с коммунизмом. Это дало толчок гонке вооружений в СССР.

Противостояние держав назвали холодной войной, так как между ними не было военных действий. Обе страны боролись за мировое главенство и свои идеи. В СССР стремились распространить коммунизм, в США и Англии мешали этим попыткам. Термин ввел помощник президента США Б. Барух.

СССР и США Фото: k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Началась гонка вооружений в СССР, ее поддержали и в других странах. В сжатые сроки разрабатывали и накапливали ядерное оружие и военную технику. Страны находили союзников через образование различных объединений: НАТО и ОВД. Материально и идеологически поддерживали близкие режимы в других странах. Минусом такой политики стали огромные военные расходы. Положительным моментом послужило развитие аэрокосмических технологий.

Еще во время войны были взорваны атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. И в Америке строили планы по нанесению удара по нашей стране. Но в 1949 году и у СССР появилась первая атомная бомба.

В США продолжалась гонка вооружений. Наша отчизна тоже накапливала ядерный потенциал. Державы пришли к той точке, когда агрессивные действия грозили гибелью для всего человечества.

Гонка вооружений в СССР и противоборствующих странах росла космическими темпами. Только изобретали что-то новое, тут же соперники тратили колоссальные средства, чтобы догнать.

Первенства пытались достичь в конструкциях водной, воздушной и наземной боевой техники. Но главное поле битвы оказалось в космосе. Наша страна лидировала. Она первая запустила спутник, это произошло в 1957 году. США смогли повторить это достижение только через год. А Юрий Гагарин, гражданин СССР, стал первым в мире человеком, который побывал в космосе. Это была грандиозная победа. Только через восемь лет, в 1969 году в США смогли осуществить посадку на спутник Земли.

Хотя в этот момент стороны достигли равновесия, но в США гонка вооружений продолжалась, как и в СССР. Она поменяла характер и перешла на все сферы, хоть как-то связанные с вооружениями, например, в кибернетику.

Впоследствии обе стороны конфликта решили приостановить наращивание военной техники. Были заключены несколько соглашений. 1 февраля 1992 года холодная война окончательно завершилась. Кто в ней выиграл? Историки считают, что раз произошел распад СССР, то победу одержали США.

Глобальная гонка вооружений

Сейчас мы опять наблюдаем начало гонки вооружений. Но у нее есть несколько важных отличий от событий прошлых лет. Во-первых, она имеет более плавное, практически незаметное начало.

После окончания холодной войны гонка вооружений СССР практически прекратилась.

Не было какой-то активной модернизации оборудования и увеличения его количества. Участникам хватало тех запасов, которые были созданы в предыдущие годы. Деньги стали тратить на поддержание экономики.

После распада СССР стратегические силы разваливались. Выходила из строя техника, не было денег на ремонт, ее просто списывали без замены. О какой уж гонке вооружений могла идти речь. Поэтому с 2011 года в стране начался этап обновления стратегических сил. В первое время в США не высказывали беспокойства.

Но в 2014 году отношения стали стремительно ухудшаться из-за присоединения Крыма. В. В. Путин выступил перед Федеральным собранием и практически заявил о начале новой гонки вооружений. Так как страна должна быть сильной, чтобы отстаивать свои интересы перед другими государствами.

Гонки ядерных вооружений Фото: kremlin.ru

В ответ США вступили в гонку вооружений. Нужно учесть, что они имеют в 15 раз больший военный бюджет, чем наша страна. Поэтому мы находимся в начале очередного этапа роста стратегических сил.

Второе важное отличие состоит в том, что если ранее гонка вооружений касалась СССР и США, то сейчас их ядерный запас не имеет решающего перевеса в мире. В гонку вступила третья страна — Китай. По последним сведениям, он накопил ядерного оружия больше, чем шесть развитых стран вместе. Кроме того, Китай является лидером в экономике и никто не мешает ему в ближайшие пять лет перегнать остальные державы в плане вооружений.

Чем окончится глобальная гонка вооружений, неизвестно. Опасность в том, что она стала многоканальной. Уже готовятся проекты о запуске оружия из космоса, а также разрабатываются роботы и прочие киберсредства. Остается только надеяться на существующие пока соглашения. Ведь ни для кого ни секрет, что гонка вооружений и холодная война могут привести к третьей мировой. А следующая война несет угрозу для всего населения Земли.

