Конвертики с творогом и сыром — хрустящие снаружи и нежные внутри. Семья точно попросит повторить

Золотистые, румяные конвертики с сочной начинкой из творога и сыра — простое блюдо, которое получается невероятно вкусным. Тонкое тесто становится слегка слоистым, а внутри — нежная, ароматная начинка с зеленью, которая буквально тает во рту.

Это что-то между слоеным тестом и сырниками, только еще вкуснее. Исчезают со стола за 10 минут, даже остыть не успевают.

Продукты

Молоко — 400 мл, мука — около 550 г (сколько возьмет тесто), щепотка соды, растительное масло — 4 ст. л., соль — 0,5 ч. л., творог 9% — 450 г, сыр — 300 г, зелень, соль по вкусу.

Приготовление

Смешиваю молоко, масло, соль, соду и постепенно добавляю муку — получается мягкое, не липкое тесто. Делим его на 10–12 кусочков, каждый раскатываю тонко, почти как на чебуреки. Смазываю поверхность сливочным маслом, выкладываю начинку из творога, тертого сыра, зелени и щепотки соли, затем складываю в аккуратные конвертики.

Обжариваю на сковороде до румяной корочки с двух сторон, после сразу смазываю сливочным маслом — так они становятся еще нежнее и ароматнее.

Полезный совет

Чтобы конвертики получились особенно слоистыми, дайте тесту «отдохнуть» 15–20 минут перед раскаткой — оно станет эластичнее и будет лучше раскрываться при жарке.

