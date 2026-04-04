Никакой возни с дрожжами. Творожные рогалики с ванилью пекутся за 20 минут — рассыпчатые, нежные, тают во рту

Никакой возни с дрожжами. Творожные рогалики с ванилью пекутся за 20 минут — рассыпчатые, нежные, тают во рту

Беру творог, муку и масло — и за полчаса готовлю быстрые творожные рогалики, которые получаются рассыпчатыми, нежными и тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или внезапного чаепития, когда хочется домашней выпечки, а времени в обрез.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые румяные рогалики с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — мягкая маслянистая текстура с легкой творожной ноткой и ароматом ванили.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 100 г сахара, яйцо для смазывания, щепотка соли. Масло натрите на крупной терке, смешайте с мукой в крошку. Добавьте творог, сахар и соль, замесите гладкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в круглый пласт, нарежьте на треугольники, сверните рогалики от широкого края к узкому.

Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Эти рогалики исчезают быстрее, чем остывают.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.