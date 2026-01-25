Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего преемника в сериале

Рэйф Файнс: Киллиан Мерфи может стать отличным Волан-де-Мортом

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press
Исполнитель роли злодея Волан-де-Морта в киносаге «Гарри Поттер» Рэйф Файнс в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) намекнул, что Киллиан Мерфи может сыграть антагониста в новом телесериале HBO по вселенной Поттера. По его мнению, это был бы отличный выбор.

Актера уже нашли, ведь так? Я уже говорил, что считаю Киллиана Мерфи очень хорошим артистом. Отличный выбор. Ведь его уже выбрали, не так ли? Я полагаю, так, — сказал он.

Ранее актер Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в оригинальной киносерии, написал личное письмо юному коллеге Доминику Маклафлину, которому предстоит сыграть того же персонажа в новой экранизации. Знаменитость рассказал об этом в шоу «Доброе утро, Америка», отметив, что уже получил трогательный ответ.

До этого сообщалось, что в сериале по «Гарри Поттеру» на роль Волан-де-Морта рассматривается актриса-женщина. По его словам, на пробы приглашали как мужчин, так и женщин. Этот факт вызвал вопросы у фанатов, поскольку шоураннеры ранее обещали максимально придерживаться канона оригинальной серии книг Джоан Роулинг.

