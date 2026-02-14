Легендарный поезд из «Гарри Поттера» может исчезнуть Поезд из «Гарри Поттера» может прекратить работу из-за финансовых трудностей

Культовый паровоз, знакомый зрителям по фильмам о волшебнике Гарри Поттере, может прекратить свое существование, пишет The Scottish Sun. Речь идет о знаменитом «Якобитском экспрессе», который в киновселенной исполнял роль «Хогвартс-экспресса». Туристический поезд столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

Также остро встал вопрос безопасности пассажиров. Выяснилось, что на дверях состава отсутствуют центральные замки. Чтобы привести транспорт в соответствие с современными нормами, потребуется дорогостоящая модернизация. Ее стоимость оценивается в 7 млн фунтов (736 млн рублей).

В настоящее время состав курсирует по одному из самых живописных маршрутов Шотландии. Путь пролегает от города Форт-Уильям, проходит через знаменитый виадук Гленфиннан и заканчивается в порту Маллайг. Ежегодно на легендарном поезде катаются порядка 70 тыс. туристов. Расписание на текущий год до сих пор официально не утверждено. Компания-оператор Jacobite даже приостановила прием бронирований на это направление.

Отмечается, что любое сокращение числа рейсов или полная остановка движения обернутся экономической катастрофой для прилегающих населенных пунктов. Под ударом окажутся десятки предприятий малого бизнеса, от местных ресторанчиков до небольших гостиниц, которые живут за счет потока путешественников.

Ранее сообщалось, что персонаж саги о Гарри Поттере Драко Малфой стал главным героем новогодних торжеств в Китае. Китайские иероглифы, используемые для передачи его имени, складываются в слова «лошадь» и «хорошая удача». 17 февраля по восточному календарю наступает год Красной Огненной Лошади.