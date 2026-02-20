Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 06:54

Пряники для фанатов «Гарри Поттера»: тот самый вкус из Косого переулка. Мед, масло и 8 минут времени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Процесс приготовления этих пряников — это часть праздника. Лепить фигурки формочками, наполняя дом божественным ароматом, а потом с нетерпением ждать, пока они остынут, чтобы попробовать, — это чистая магия домашнего очага.

В сотейнике или маленькой кастрюле соединяю 100 г жидкого меда, 100 г сахара и 100 г сливочного масла. На медленном огне, постоянно помешивая, нагреваю смесь, пока масло и сахар полностью не растворятся. Не доводите до кипения!

Снимаю с огня и сразу добавляю 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка и щепотку мускатного ореха. Интенсивно перемешиваю — масса начнет пениться и темнеть. Оставляю остывать 5–7 минут.

В теплую (не горячую!) медовую смесь вбиваю 1 яйцо и быстро размешиваю. Затем постепенно начинаю добавлять просеянную муку (около 350 г). Сначала мешаю ложкой, затем вымешиваю руками. Тесто должно получиться гладким, эластичным и перестать липнуть к рукам.

Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 2 часа, а можно и на ночь.

Достаю тесто, даю немного согреться при комнатной температуре. Раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной 4–5 мм. Вырезаю фигурки формочками для печенья.

Выкладываю пряники на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 7–9 минут. Они должны немного подняться и слегка зарумяниться по краям. Важно не пересушить! Даю остыть на противне — они станут тверже.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники
Семья и жизнь
Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники
Дырочки — фишка этого рецепта: ажурные блинчики на молоке — получатся у каждого
Общество
Дырочки — фишка этого рецепта: ажурные блинчики на молоке — получатся у каждого
Этот рулет покорит всех: шоколад, соленая карамель, хруст орехов. Выглядит эффектно, а готовится просто
Общество
Этот рулет покорит всех: шоколад, соленая карамель, хруст орехов. Выглядит эффектно, а готовится просто
Легендарный поезд из «Гарри Поттера» может исчезнуть
Европа
Легендарный поезд из «Гарри Поттера» может исчезнуть
еда
рецепты
выпечка
десерты
Гарри Поттер
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто был на борту пропавшего в Амурской области вертолета
Орбан нашел виновника подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»
Врач заявила о связи курения и ухудшения зрения
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 149 украинских БПЛА
Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» ушел из жизни
Стало известно, могут ли оштрафовать за работу стиральной машины ночью
SHOT сообщил, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России
«Я убью тебя»: адвокат пригрозил миллиардеру из-за дела Эпштейна
Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и создал
Юрист ответил, что грозит за выброшенный на мусорку унитаз
Главу департамента недропользования ДФО задержали за взятку
В Москве горит автосервис на площади 500 «квадратов»
Трамп пообещал опубликовать данные Пентагона об инопланетянах
Нутрициолог раскрыла секрет популярных лепешек роти
В Британии пояснили, почему Зеленский боялся Мединского на переговорах
Стало известно, могут ли пересадить печень пациенту с циррозом
Военный самолет рухнул во время тренировочного полета в Иране
Биолог дал совет при употреблении киви с кожурой
Хоккеистки одной страны в третий раз выиграли Олимпиаду
СК возбудил дело после исчезновения вертолета в Амурской области
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.