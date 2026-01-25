Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным

Кушнер и Грюнбаум пришли на встречу с Путиным в считывающих стресс смарт-кольцах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков и зять президента США Джаред Кушнер (слева направо) перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков и зять президента США Джаред Кушнер (слева направо) перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум пришли на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле в «умных» кольцах, сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Такие устройства фиксируют уровень стресса, пульс и фазы сна.

У него еще и кольцо на пальце. Такое же кольцо у Джоша Грюнбаума. И это явно «умные» кольца, — отметил Зарубин.

Журналист также обратил внимание на красную нить на запястье Кушнера. По его словам, аксессуару приписывают связь со здоровьем и удачей.

Ранее переводчик Уиткоффа рассказал, что перед началом переговоров с Путиным оценил высокий сводчатый потолок в Кремле. Он подчеркнул, что такие архитектурные особенности могут осложнять работу — мешает эхо, из-за которого докладчика слышно хуже.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем объяснил, что время суток для Путина не имеет значения, особенно когда этого требует повестка. Так, например, глава государства провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 января поздно вечером.

