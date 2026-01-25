Картошка-бри: забываю про пюре! Отварной картофель запекаю до корочки и поливаю растопленным сыром. Бомба!

Это блюдо начинается как простая отварная картошка, а заканчивается как кулинарный шедевр. Хрустящие, приправленные ароматными специями ломтики встречаются с облаком бархатистого тягучего бри, создавая союз, который навсегда изменит ваше представление о картофельном гарнире.

Картофель (около 1 кг) очищаю и нарезаю на средние дольки или крупные кубики. Отвариваю в подсоленной воде до готовности (около 15 минут после закипания). Воду сливаю.

Горячий отварной картофель перекладываю в миску. Добавляю 2–3 ст. л. оливкового масла, 1–2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. копченой паприки и соль по вкусу. Аккуратно перемешиваю, чтобы картофель покрылся специями, но не развалился.

Выкладываю картофель в один слой в форму для запекания. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку (желательно с режимом конвекции или вентилятором) на 20–25 минут, пока он не покроется аппетитной золотисто-коричневой корочкой.

Пока запекается картофель, готовлю сыр. Целую головку сыра бри (около 200–250 г) кладу в небольшую жаропрочную форму или керамическую пиалу. Сбрызгиваю сверху оливковым маслом и украшаю несколькими веточками свежего тимьяна.

За 15 минут до готовности картофеля отправляю форму с бри в духовку (можно на тот же противень). Сыр должен хорошенько прогреться, стать очень мягким внутри, но сохранить форму. Корочка может потрескаться.

Достаю из духовки обе формы. Картофель выкладываю на сервировочное блюдо. Ложкой или прямо из формы выливаю на него растопленный горячий бри вместе с ароматным маслом. Подаю немедленно, пока сыр тянется.

