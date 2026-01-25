Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 15:58

Картошка-бри: забываю про пюре! Отварной картофель запекаю до корочки и поливаю растопленным сыром. Бомба!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо начинается как простая отварная картошка, а заканчивается как кулинарный шедевр. Хрустящие, приправленные ароматными специями ломтики встречаются с облаком бархатистого тягучего бри, создавая союз, который навсегда изменит ваше представление о картофельном гарнире.

Картофель (около 1 кг) очищаю и нарезаю на средние дольки или крупные кубики. Отвариваю в подсоленной воде до готовности (около 15 минут после закипания). Воду сливаю.

Горячий отварной картофель перекладываю в миску. Добавляю 2–3 ст. л. оливкового масла, 1–2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. копченой паприки и соль по вкусу. Аккуратно перемешиваю, чтобы картофель покрылся специями, но не развалился.

Выкладываю картофель в один слой в форму для запекания. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку (желательно с режимом конвекции или вентилятором) на 20–25 минут, пока он не покроется аппетитной золотисто-коричневой корочкой.

Пока запекается картофель, готовлю сыр. Целую головку сыра бри (около 200–250 г) кладу в небольшую жаропрочную форму или керамическую пиалу. Сбрызгиваю сверху оливковым маслом и украшаю несколькими веточками свежего тимьяна.

За 15 минут до готовности картофеля отправляю форму с бри в духовку (можно на тот же противень). Сыр должен хорошенько прогреться, стать очень мягким внутри, но сохранить форму. Корочка может потрескаться.

Достаю из духовки обе формы. Картофель выкладываю на сервировочное блюдо. Ложкой или прямо из формы выливаю на него растопленный горячий бри вместе с ароматным маслом. Подаю немедленно, пока сыр тянется.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Португальский пирог с грибной карамелью: слоеное тесто + пикантный соус. Шедевр для гурманов!
Общество
Португальский пирог с грибной карамелью: слоеное тесто + пикантный соус. Шедевр для гурманов!
Слоеный салат «Капля воды» с рисом — легкий, свежий и очень удачный
Общество
Слоеный салат «Капля воды» с рисом — легкий, свежий и очень удачный
Утренний хит: быстрое тесто и начинка из капусты с яйцом. Горячие булочки на завтрак за 20 минут
Общество
Утренний хит: быстрое тесто и начинка из капусты с яйцом. Горячие булочки на завтрак за 20 минут
Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой
Общество
Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой
Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир
Общество
Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир
еда
рецепты
сыры
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России
Стало известно, какие болезни лишат прав в 2026 году
В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств
Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна
Москва жестко высказалась о судьбе Мадуро и действиях США
Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета
Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
Названо возможное требование к размещению войск из нейтральных стран в ДНР
А я пойму все по глазам: вычисляем лжеца по взгляду, мимике и жестам
Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали
Умер работавший с Высоцким гитарист
«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас
«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии
«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина
Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.