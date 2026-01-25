Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Сумасшедшие рулетики — нужен лаваш и 15 минут времени: готовим к завтраку, на перекус или для вечеринки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска одинаково уместна и на завтрак, и на вечеринке. Ее можно подать как горячей, только из духовки, так и холодной — вкус будет меняться, но останется безупречным. Простота исполнения делает ее рецептом на все случаи жизни.

Два тонких армянских лаваша разрезаю на полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску кладу один ломтик бекона (всего 200 г), а сверху — ломтик твердого сыра (200 г). Если сыр не режется тонко, его можно натереть на крупной терке и насыпать горкой. Плотно скручиваю каждую полоску в рулет, начиная с края с начинкой. Каждый рулетик протыкаю деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы он не развернулся. Выкладываю рулетики на сухой противень или на решетку в один слой. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут. За это время лаваш станет золотистым и хрустящим, бекон подрумянится, а сыр внутри полностью расплавится. Подаю закуску горячей или теплой, предварительно вынув шпажки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
сыры
лаваш
рецепты
