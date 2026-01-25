Россиянам рассказали, как потеря зубов связана с риском смерти

Новое масштабное исследование японских ученых показало прямую связь между количеством сохранившихся зубов и продолжительностью жизни пожилых людей, рассказал основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев в беседе с Lenta.ru. По словам эксперта, в течение семи лет, с 2010 по 2017 год, ученые наблюдали за 43 тыс. пожилых японцев.

За указанный период умерло 5,7 тыс. человек, что составляет 13% от всей выборки. Было установлено, что люди, у которых осталось от 0 до 9 зубов, имели на 39% более высокий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, у кого сохранилось 20 и более зубов. Для обладателей 10–19 зубов этот риск был выше на 18%. У людей с 0–9 зубами значительно возрастал риск гибели от конкретных заболеваний: на 31% от рака, на 37% от сердечно-сосудистых заболеваний, на 65% от респираторных болезней.

Заболевания десен могут провоцировать системное воспаление, повышая риск сердечно‑сосудистых и респираторных болезней. Еще менее очевидно, что следствием сокращения количества общения из-за стеснения и других факторов становятся когнитивные нарушения. Так, не напрямую, но потеря зубов связана с риском падений и травм, что особенно опасно для пожилых, — объяснил собеседник.

Ранее стоматолог-терапевт Зарина Тотаева заявила, что больной зуб нельзя нагревать. По ее словам, применение тепла может усилить распространение инфекции. Стоматолог отметила, что зубная боль чаще всего возникает из-за пульпита или периодонтита. Она подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением. При первых проявлениях боли необходимо как можно скорее обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.