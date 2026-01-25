Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:13

Россиянам рассказали, как потеря зубов связана с риском смерти

Основатель клиник Кудаев заявил о связи потери зубов и продолжительности жизни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новое масштабное исследование японских ученых показало прямую связь между количеством сохранившихся зубов и продолжительностью жизни пожилых людей, рассказал основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев в беседе с Lenta.ru. По словам эксперта, в течение семи лет, с 2010 по 2017 год, ученые наблюдали за 43 тыс. пожилых японцев.

За указанный период умерло 5,7 тыс. человек, что составляет 13% от всей выборки. Было установлено, что люди, у которых осталось от 0 до 9 зубов, имели на 39% более высокий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, у кого сохранилось 20 и более зубов. Для обладателей 10–19 зубов этот риск был выше на 18%. У людей с 0–9 зубами значительно возрастал риск гибели от конкретных заболеваний: на 31% от рака, на 37% от сердечно-сосудистых заболеваний, на 65% от респираторных болезней.

Заболевания десен могут провоцировать системное воспаление, повышая риск сердечно‑сосудистых и респираторных болезней. Еще менее очевидно, что следствием сокращения количества общения из-за стеснения и других факторов становятся когнитивные нарушения. Так, не напрямую, но потеря зубов связана с риском падений и травм, что особенно опасно для пожилых, — объяснил собеседник.

Ранее стоматолог-терапевт Зарина Тотаева заявила, что больной зуб нельзя нагревать. По ее словам, применение тепла может усилить распространение инфекции. Стоматолог отметила, что зубная боль чаще всего возникает из-за пульпита или периодонтита. Она подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением. При первых проявлениях боли необходимо как можно скорее обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

зубы
смерти
здоровье
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.