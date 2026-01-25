Раскрыто, когда маткапитал в России достигнет 1 млн рублей Депутат Нилов: размер маткапитала превысит отметку 1 млн рублей в 2027 году

Общий размер материнского капитала должен превысить 1 млн рублей с 2027 года, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что с 1 февраля в стране на уровень фактической инфляции будут увеличены порядка 40 пособий.

В этом году материнский капитал на второго ребенка практически приблизился к величине 1 млн рублей. Можно предположить, что уже в следующем году маткапитал на второго ребенка превысит размер 1 млн рублей, — подчеркнул депутат.

С первого февраля размер маткапитала проиндексируют на 5,6%. Так, выплаты на первого ребенка возрастут до 729 тыс. рублей, а доплата при рождении второго составит 234 тыс. рублей. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго составит 963 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России предоставил пособие по беременности и родам пяти тысячам студенток-очниц. Выплаты начали осуществляться с сентября 2025 года. Обратиться за получением пособия можно через портал госуслуг либо через клиентские службы Соцфонда.