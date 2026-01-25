Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 07:00

Кекс‑облако с маскарпоне: секрет нежной выпечки, от которой все будут в восторге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить домашних невероятно воздушной и тающей во рту выпечкой? Попробуйте приготовить кекс с маскарпоне — этот ингредиент превращает обычную домашнюю выпечку в настоящий кулинарный шедевр. Нежная текстура и богатый сливочный вкус точно не оставят никого равнодушным.

Для приготовления вам понадобятся: маскарпоне — 150 г, сливочное масло — 100 г, творог — 150 г, мука — 200 г, сахар — ½ стакана, куриные яйца — 4 штуки, ванильный сахар — 1 чайная ложка, разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Важно заранее достать из холодильника масло, яйца, творог и маскарпоне — холодные ингредиенты могут испортить текстуру теста. Соедините взбитые с сахаром яйца с мягким маслом, добавьте протёртый через сито творог. Затем введите маскарпоне, муку, ванильный сахар и разрыхлитель, тщательно перемешайте до однородности. Выложите тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 °C около 40 минут, не открывая духовку. После остывания кекс можно украсить сахарной пудрой, орехами или корицей.

