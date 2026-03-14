Быстрые лепешки на сметане: простой рецепт для завтрака и перекуса без лишних хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лепешки — это универсальный вариант для завтрака, перекуса или дополнения к любому блюду. Они получаются мягкими, ароматными и готовятся всего за несколько минут. С этим рецептом вы сможете порадовать семью вкусной выпечкой, не тратя много времени и сил.

Ингредиенты:

  • сметана — 1 ст.
  • сахар — 0,5 ст.
  • мука — 2,5 ст.
  • сода — 0,5 ч. л.
  • соль — щепотка
  • растительное масло — для жарки

Приготовление

Смешайте сметану с сахаром и солью, добавьте соду и муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на небольшие кусочки, сформируйте шарики и раскатайте каждый в лепешку толщиной 0,5–1 см. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте их горячими к чаю, кофе или любимому блюду — они всегда тают во рту и нравятся и детям, и взрослым.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить десерт быстро и без сложных рецептов. Этот торт из крошек — настоящий спаситель.

Проверено редакцией
Общество
Шелухой больше не крашу. Всего одна хитрость — и на столе нежные изумруды, сверкают и переливаются на солнце
Общество
Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Общество
Забыла о куличах. Этот французский рулет с фаршем и яйцами станет главным блюдом Пасхи. Красивее кулича и вкуснее любого пирога
Семья и жизнь
Секрет ленивого шефа: зразы-пятиминутки с жидким центром — вкусно и просто
Марина Макарова
М. Макарова
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

