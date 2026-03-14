Быстрые лепешки на сметане: простой рецепт для завтрака и перекуса без лишних хлопот

Лепешки — это универсальный вариант для завтрака, перекуса или дополнения к любому блюду. Они получаются мягкими, ароматными и готовятся всего за несколько минут. С этим рецептом вы сможете порадовать семью вкусной выпечкой, не тратя много времени и сил.

Ингредиенты:

сметана — 1 ст.

сахар — 0,5 ст.

мука — 2,5 ст.

сода — 0,5 ч. л.

соль — щепотка

растительное масло — для жарки

Приготовление

Смешайте сметану с сахаром и солью, добавьте соду и муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на небольшие кусочки, сформируйте шарики и раскатайте каждый в лепешку толщиной 0,5–1 см. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте их горячими к чаю, кофе или любимому блюду — они всегда тают во рту и нравятся и детям, и взрослым.

