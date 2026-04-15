5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут

5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут

5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут

Надоело просто варить картошку? Собрали 5 интересных способов приготовить его без варки: жареным, печеным, на сковороде, в мультиварке и даже в микроволновке за 5 минут. И получится не хуже, а иногда и лучше — с хрустящей корочкой, которой у вареного не бывает.

Способ № 1. Жареный картофель на сковороде — классика

Жареный картофель не сравнить с вареным — хрустящая корочка, мягкая середина — не зря многие так любят его.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, растительное масло — 3--4 ст. ложки, соль, перец, чеснок (по желанию).

Картофель очистите, нарежьте кружками толщиной 5--7 мм или брусочками (как на фри). Залейте холодной водой на 10 минут, чтобы ушел лишний крахмал — так корочка будет хрустеть. Обсушите бумажным полотенцем насухо. Разогрейте сковороду с маслом (наш совет: масла не жалейте). Выложите картофель в один слой — если кладете горкой, будет не жариться, а тушиться. Жарьте на среднем огне 5--7 минут до золотистой корочки, затем переверните. Посолите только в конце, иначе картофель пустит сок и не зарумянится. Если хотите добавить чеснок, то делайте это за минуту до того, как снять картошку со сковороды.

Совет: используйте чугунную сковороду или сковороду с антипригарным покрытием. Картофель должен лежать свободно, не вплотную.

Рецепт картофеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ № 2. Картофель в духовке целиком — печеный с хрустящей корочкой

Печеный картофель — идеальный гарнир к мясу или рыбе. Или самостоятельное блюдо со сметаной и зеленью.

Ингредиенты: картофель (небольшой, одинакового размера) — 6--8 шт., оливковое масло — 2 ст. ложки, соль, перец, розмарин или тимьян.

Картофель тщательно вымойте щеткой. Шкурку не снимайте. На каждом клубне сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар выходил. Обсушите, смажьте маслом, посыпьте солью и специями. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 °C 40--50 минут в зависимости от размера. Готовность проверяйте ножом: входит легко — готов. Подавайте целиком, разрезав крест-накрест, с кусочком сливочного масла или сметаной.

Совет: чтобы корочка была особенно хрустящей, за полчаса до готовности посыпьте картофель крупной солью. И не накрывайте фольгой — нужен сухой жар.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ № 3. Картофель на сковороде с луком — почти рагу

Вариант для тех, кто хочет накормить семью одним блюдом. Картофель тушится с луком в собственном соку и получается мягким, как вареный, но с более насыщенным вкусом.

Ингредиенты: картофель — 800 г, лук — 2 шт., растительное масло — 3 ст. ложки, соль, перец, лавровый лист, вода или бульон — 100 мл.

Картофель нарежьте крупными кубиками (2--3 см). Лук нарежьте полукольцами. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости. Добавьте картофель, обжаривайте 5--7 минут, помешивая. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Влейте 100 мл горячей воды или бульона, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума. Тушите 15--20 минут до мягкости картофеля. В конце можно добавить рубленую зелень.

Совет: если хотите более румяный картофель, не накрывайте крышкой первые 10 минут. Вода нужна только чтобы картофель не пригорел и дошел до мягкости.

Способ № 4. Картофель в мультиварке — для леновых

Мультиварка делает картофель мягким и рассыпчатым. Можно приготовить и на пару, и в режиме тушения.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вариант А. Картофель на пару (диетический)

Картофель очистите, нарежьте крупными кусками. В чашу мультиварки налейте 2 стакана воды, сверху установите контейнер для варки на пару. Выложите картофель, закройте крышку. Включите режим «Варка на пару» на 25--30 минут. Соль добавьте после готовности. Получается рассыпчатый, диетический картофель без капли масла.

Вариант Б. Картофель тушеный с маслом

Картофель нарежьте кубиками, смешайте в чаше мультиварки с 2 ст. ложками масла, солью и специями. Включите режим «Тушение» или «Выпечка» на 30--40 минут. Перемешайте один раз за время приготовления.

Совет: в мультиварке картофель не нужно заливать водой полностью — достаточно 2--3 ст. ложек, чтобы он не пригорел. Мультиварка сохраняет влагу из самого картофеля.

Способ № 5. Картофель в микроволновке — за 5 минут

Самый быстрый способ. Картофель получается мягким, как вареный, но без кастрюли и без ожидания. Идеально, когда времени совсем нет.

Ингредиенты: картофель — 2--3 шт. (на одного человека), вода — 2--3 ст. ложки, соль.

Картофель очистите, нарежьте кружками или кубиками одинакового размера, чтобы пропеклись равномерно. Сложите в глубокую миску для микроволновки, добавьте 2--3 ст. ложки воды, накройте крышкой или тарелкой (не герметично, пар должен выходить). Поставьте в микроволновку на максимальную мощность (800--900 Вт). Время: 5--7 минут для нарезанного картофеля, 8--10 минут для целых клубней в мундире. Достаньте, посолите, добавьте масло.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: наколите картошку вилкой в нескольких местах, чтобы не лопнула. Заверните во влажное бумажное полотенце — так она пропечется равномерно и не высохнет.

Жареный картофель хорош сам по себе, с солеными огурцами или квашеной капустой. Запеченный целиком — с кусочком масла, сметаной, сыром или зеленью. Картофель, тушеный с луком, — как гарнир к мясу или котлетам. Картофель в мультиварке — для пюре (разомните вилкой и добавьте молоко). Картофель в микроволновке — для салатов.

