5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут

5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут
Надоело просто варить картошку? Собрали 5 интересных способов приготовить его без варки: жареным, печеным, на сковороде, в мультиварке и даже в микроволновке за 5 минут. И получится не хуже, а иногда и лучше — с хрустящей корочкой, которой у вареного не бывает.

Способ № 1. Жареный картофель на сковороде — классика

Жареный картофель не сравнить с вареным — хрустящая корочка, мягкая середина — не зря многие так любят его.

  • Ингредиенты: картофель — 1 кг, растительное масло — 3--4 ст. ложки, соль, перец, чеснок (по желанию).

Картофель очистите, нарежьте кружками толщиной 5--7 мм или брусочками (как на фри). Залейте холодной водой на 10 минут, чтобы ушел лишний крахмал — так корочка будет хрустеть. Обсушите бумажным полотенцем насухо. Разогрейте сковороду с маслом (наш совет: масла не жалейте). Выложите картофель в один слой — если кладете горкой, будет не жариться, а тушиться. Жарьте на среднем огне 5--7 минут до золотистой корочки, затем переверните. Посолите только в конце, иначе картофель пустит сок и не зарумянится. Если хотите добавить чеснок, то делайте это за минуту до того, как снять картошку со сковороды.

  • Совет: используйте чугунную сковороду или сковороду с антипригарным покрытием. Картофель должен лежать свободно, не вплотную.

Рецепт картофеля Рецепт картофеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ № 2. Картофель в духовке целиком — печеный с хрустящей корочкой

Печеный картофель — идеальный гарнир к мясу или рыбе. Или самостоятельное блюдо со сметаной и зеленью.

  • Ингредиенты: картофель (небольшой, одинакового размера) — 6--8 шт., оливковое масло — 2 ст. ложки, соль, перец, розмарин или тимьян.

Картофель тщательно вымойте щеткой. Шкурку не снимайте. На каждом клубне сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар выходил. Обсушите, смажьте маслом, посыпьте солью и специями. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 °C 40--50 минут в зависимости от размера. Готовность проверяйте ножом: входит легко — готов. Подавайте целиком, разрезав крест-накрест, с кусочком сливочного масла или сметаной.

  • Совет: чтобы корочка была особенно хрустящей, за полчаса до готовности посыпьте картофель крупной солью. И не накрывайте фольгой — нужен сухой жар.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ № 3. Картофель на сковороде с луком — почти рагу

Вариант для тех, кто хочет накормить семью одним блюдом. Картофель тушится с луком в собственном соку и получается мягким, как вареный, но с более насыщенным вкусом.

  • Ингредиенты: картофель — 800 г, лук — 2 шт., растительное масло — 3 ст. ложки, соль, перец, лавровый лист, вода или бульон — 100 мл.

Картофель нарежьте крупными кубиками (2--3 см). Лук нарежьте полукольцами. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости. Добавьте картофель, обжаривайте 5--7 минут, помешивая. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Влейте 100 мл горячей воды или бульона, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума. Тушите 15--20 минут до мягкости картофеля. В конце можно добавить рубленую зелень.

  • Совет: если хотите более румяный картофель, не накрывайте крышкой первые 10 минут. Вода нужна только чтобы картофель не пригорел и дошел до мягкости.

Способ № 4. Картофель в мультиварке — для леновых

Мультиварка делает картофель мягким и рассыпчатым. Можно приготовить и на пару, и в режиме тушения.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вариант А. Картофель на пару (диетический)

Картофель очистите, нарежьте крупными кусками. В чашу мультиварки налейте 2 стакана воды, сверху установите контейнер для варки на пару. Выложите картофель, закройте крышку. Включите режим «Варка на пару» на 25--30 минут. Соль добавьте после готовности. Получается рассыпчатый, диетический картофель без капли масла.

Вариант Б. Картофель тушеный с маслом

Картофель нарежьте кубиками, смешайте в чаше мультиварки с 2 ст. ложками масла, солью и специями. Включите режим «Тушение» или «Выпечка» на 30--40 минут. Перемешайте один раз за время приготовления.

  • Совет: в мультиварке картофель не нужно заливать водой полностью — достаточно 2--3 ст. ложек, чтобы он не пригорел. Мультиварка сохраняет влагу из самого картофеля.

Способ № 5. Картофель в микроволновке — за 5 минут

Самый быстрый способ. Картофель получается мягким, как вареный, но без кастрюли и без ожидания. Идеально, когда времени совсем нет.

  • Ингредиенты: картофель — 2--3 шт. (на одного человека), вода — 2--3 ст. ложки, соль.

Картофель очистите, нарежьте кружками или кубиками одинакового размера, чтобы пропеклись равномерно. Сложите в глубокую миску для микроволновки, добавьте 2--3 ст. ложки воды, накройте крышкой или тарелкой (не герметично, пар должен выходить). Поставьте в микроволновку на максимальную мощность (800--900 Вт). Время: 5--7 минут для нарезанного картофеля, 8--10 минут для целых клубней в мундире. Достаньте, посолите, добавьте масло.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

  • Совет: наколите картошку вилкой в нескольких местах, чтобы не лопнула. Заверните во влажное бумажное полотенце — так она пропечется равномерно и не высохнет.

Жареный картофель хорош сам по себе, с солеными огурцами или квашеной капустой. Запеченный целиком — с кусочком масла, сметаной, сыром или зеленью. Картофель, тушеный с луком, — как гарнир к мясу или котлетам. Картофель в мультиварке — для пюре (разомните вилкой и добавьте молоко). Картофель в микроволновке — для салатов.

Как приготовить замороженную брокколи, чтобы было вкусно: 5 рецептов.

Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в свои выборы
Иммунолог ответила, куда можно уехать от цветения березы
Стало известно, когда Молдавия перестанет быть частью СНГ
Раскрыта судьба студента, которого судили за сломанную руку на армрестлинге
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

