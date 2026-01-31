Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей?

Жареная картошка — один из самых популярных гарниров, но многие задумываются о ее калорийности. Сколько калорий в жареной картошке и можно ли ее есть без вреда для фигуры? В среднем порция жареного картофеля содержит около 300–400 калорий на 100 граммов, что почти вдвое больше, чем в вареном или запеченном варианте.
Главная опасность жареного картофеля кроется в способе приготовления. При обжаривании картошка впитывает большое количество масла, которое добавляет блюду не только калории, но и насыщенные жиры. Регулярное употребление такой пищи может привести к набору веса, повышению уровня холестерина и проблемам с пищеварением. Кроме того, высокие температуры при жарке способствуют образованию акриламида — вещества, которое считается потенциально вредным для здоровья.
Почему жареный картофель калорийнее других вариантов приготовления? Все дело в масле: при варке или запекании картошка готовится без добавления жиров, сохраняя свою естественную калорийность около 80–90 калорий на 100 граммов. Тушеный картофель также содержит меньше жира, поскольку готовится с минимальным количеством масла и воды. Жарка же превращает диетический продукт в высококалорийное блюдо.
Если говорить точнее, то сколько калорий в жареной картошке, зависит от способа приготовления: на сковороде с большим количеством масла — 300–350 калорий, во фритюре — до 400–450 калорий на 100 граммов готового продукта.
Снизить калорийность жареного картофеля вполне реально. Используйте минимальное количество растительного масла или антипригарную сковороду, готовьте на среднем огне, чтобы картошка не впитывала лишний жир. Альтернативный вариант: запекайте картофель в духовке с небольшим количеством масла — так вы получите хрустящую корочку при значительно меньшей калорийности.
Жареная картошка — вкусное, но калорийное блюдо, которое лучше употреблять умеренно. Выбирайте щадящие способы приготовления, контролируйте порции и помните: один-два раза в неделю небольшая порция не навредит фигуре, но ежедневное употребление может привести к набору веса. Совет тем, кто следит за калориями: заменяйте жареный картофель на запеченный или вареный — так вы сохраните вкус и пользу без лишних калорий.
Ранее мы рассказывали о пользе пробиотиков.