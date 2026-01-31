Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей?

Жареная картошка — один из самых популярных гарниров, но многие задумываются о ее калорийности. Сколько калорий в жареной картошке и можно ли ее есть без вреда для фигуры? В среднем порция жареного картофеля содержит около 300–400 калорий на 100 граммов, что почти вдвое больше, чем в вареном или запеченном варианте.

Главная опасность жареного картофеля кроется в способе приготовления. При обжаривании картошка впитывает большое количество масла, которое добавляет блюду не только калории, но и насыщенные жиры. Регулярное употребление такой пищи может привести к набору веса, повышению уровня холестерина и проблемам с пищеварением. Кроме того, высокие температуры при жарке способствуют образованию акриламида — вещества, которое считается потенциально вредным для здоровья.

Почему жареный картофель калорийнее других вариантов приготовления? Все дело в масле: при варке или запекании картошка готовится без добавления жиров, сохраняя свою естественную калорийность около 80–90 калорий на 100 граммов. Тушеный картофель также содержит меньше жира, поскольку готовится с минимальным количеством масла и воды. Жарка же превращает диетический продукт в высококалорийное блюдо.

Если говорить точнее, то сколько калорий в жареной картошке, зависит от способа приготовления: на сковороде с большим количеством масла — 300–350 калорий, во фритюре — до 400–450 калорий на 100 граммов готового продукта.

Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Снизить калорийность жареного картофеля вполне реально. Используйте минимальное количество растительного масла или антипригарную сковороду, готовьте на среднем огне, чтобы картошка не впитывала лишний жир. Альтернативный вариант: запекайте картофель в духовке с небольшим количеством масла — так вы получите хрустящую корочку при значительно меньшей калорийности.

Жареная картошка — вкусное, но калорийное блюдо, которое лучше употреблять умеренно. Выбирайте щадящие способы приготовления, контролируйте порции и помните: один-два раза в неделю небольшая порция не навредит фигуре, но ежедневное употребление может привести к набору веса. Совет тем, кто следит за калориями: заменяйте жареный картофель на запеченный или вареный — так вы сохраните вкус и пользу без лишних калорий.

