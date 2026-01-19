Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде

Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, где скромный картофель превращается в хрустящую основу для нежнейшего ядра.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые картофельные бортики с нежной серединкой, в которой уютно покоится шелковистое яйцо пашот с текучим желтком, создавая идеальный дуэт текстур и вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 1 небольшая луковица, 1 яйцо для теста + 4-5 яиц для начинки, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло, уксус для варки яиц. Картофель и лук натрите на мелкой терке, хорошо отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте картофельную массу, одно яйцо, муку, посолите и поперчите. Разогрейте в сковороде масло. Выкладывайте картофельную массу порциями, формируя лопаткой «гнезда» с углублением в центре. Обжаривайте на среднем огне 4-5 минут с каждой стороны до румяности. Параллельно в кипящую воду с добавлением ложки уксуса аккуратно вбейте яйца и варите пашот 2-3 минуты, затем шумовкой переложите готовые яйца в подготовленные картофельные гнезда. Подавайте сразу, украсив зеленью.

