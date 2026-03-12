Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 07:00

Торт без выпечки всего из трех ингредиентов: простой десерт из крошек и сгущенки за 10 минут

Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется приготовить десерт быстро и без сложных рецептов. Этот торт из крошек — настоящий спаситель: для него нужны всего три простых ингредиента и немного времени. Выпекать ничего не придется, а результат получается нежным, сладким и очень домашним.

Ингредиенты

  • ванильные сухарики или печенье — 500 г
  • вареная сгущенка — 1 банка
  • сливочное масло — 180 г

Приготовление

Сначала достаньте сливочное масло из холодильника и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Когда масло легко продавливается пальцем, можно приступать к приготовлению крема.

Сухарики или печенье измельчите в мелкую крошку. Сухари удобно пропустить через мясорубку, а печенье можно раскрошить руками и дополнительно измельчить блендером. В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, тщательно перемешайте до однородной кремовой массы.

Затем постепенно добавьте подготовленную крошку и хорошо перемешайте, чтобы получилась густая сладкая смесь. Переложите ее на плоское блюдо и сформируйте аккуратный торт, слегка разровняв поверхность.

Поставьте десерт в холодильник примерно на час, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей торт можно украсить орехами, ягодами, мармеладом или полить растопленным шоколадом. Получается простой, но очень вкусный десерт к чаю.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки любят готовить рис на гарнир, но часто он получается липким и превращается в комковатую кашу. На самом деле добиться рассыпчатой текстуры совсем несложно. Нужно лишь знать несколько простых правил приготовления, которыми пользуются опытные повара.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо обычной ухи варю бельгийский ватерзой. Горбуша и грибы — получается бархатным, как в ресторане
Общество
Вместо обычной ухи варю бельгийский ватерзой. Горбуша и грибы — получается бархатным, как в ресторане
На солнце и в полутени растет пышными шапками: многолетник, который должен быть на каждой даче
Общество
На солнце и в полутени растет пышными шапками: многолетник, который должен быть на каждой даче
Случайно добавил это в тесто — оладьи стали пышными, как никогда. Теперь готовлю только так, плюс маленький трюк для более яркого вкуса
Общество
Случайно добавил это в тесто — оладьи стали пышными, как никогда. Теперь готовлю только так, плюс маленький трюк для более яркого вкуса
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Общество
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Здоровье/красота
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 80 БПЛА
Минобороны раскрыло число сбитых над Россией дронов
Российская нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА
Авиационный колледж в Иране попал в центр противостояния
Забитый ракетами подземный город в Иране попал на видео
Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников
Составлен список артистов, которые могут русифицировать свои псевдонимы
Застрявшим в Дубае девушкам предложили подработку
Врач назвала простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего планировать летний отдых
Три развода, отказ от Голливуда, звездная болезнь: где сейчас Климова
Раскрыты планы ВС РФ при наступлении на реке Клевень
Цена нефти Brent вновь перевалила за психологическую отметку
Кремль начнет публиковать брифинги Пескова
Иностранные наемники внезапно исчезли из Херсона
Центрбанк объяснил процесс проверки лимита карт у россиян
Налоговый вычет на детей в 2026-м: кому положен, как рассчитать и получить
В РФ предложили ограничить доступ к «Википедии» из-за распространения лжи
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.