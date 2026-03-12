Торт без выпечки всего из трех ингредиентов: простой десерт из крошек и сгущенки за 10 минут

Иногда хочется приготовить десерт быстро и без сложных рецептов. Этот торт из крошек — настоящий спаситель: для него нужны всего три простых ингредиента и немного времени. Выпекать ничего не придется, а результат получается нежным, сладким и очень домашним.

Ингредиенты

ванильные сухарики или печенье — 500 г

вареная сгущенка — 1 банка

сливочное масло — 180 г

Приготовление

Сначала достаньте сливочное масло из холодильника и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Когда масло легко продавливается пальцем, можно приступать к приготовлению крема.

Сухарики или печенье измельчите в мелкую крошку. Сухари удобно пропустить через мясорубку, а печенье можно раскрошить руками и дополнительно измельчить блендером. В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, тщательно перемешайте до однородной кремовой массы.

Затем постепенно добавьте подготовленную крошку и хорошо перемешайте, чтобы получилась густая сладкая смесь. Переложите ее на плоское блюдо и сформируйте аккуратный торт, слегка разровняв поверхность.

Поставьте десерт в холодильник примерно на час, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей торт можно украсить орехами, ягодами, мармеладом или полить растопленным шоколадом. Получается простой, но очень вкусный десерт к чаю.

