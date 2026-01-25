Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 09:25

Над российским городом закрыли небо

Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Чебоксар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Чебоксар утром 25 января, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Росавиация также приостановила работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Подробности о возобновлении приема и выпуска воздушных судов не приводятся.

Ранее в международном аэропорту Калининграда пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов. Это коснулось как прилетавших самолетов, так и ожидавших вылета. В общей сложности задержали 20 рейсов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

До этого массовые задержки рейсов произошли в аэропортах Краснодарского края. Проблемы коснулись почти 40 вылетов и прилетов. Наибольшие сбои наблюдались в международном аэропорту Сочи. Там задерживались 14 вылетов, включая рейсы в Анталью, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву.

