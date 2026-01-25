Назван топ-5 изобретений студентов в 2025 году Студенты России изобрели вальцедековую дробилку и барабанную фрезу экскаватора

Барабанная фреза экскаватора, метод хирургического лечения детей с рецидивирующим вывихом надколенника и уникальное устройство для проведения МРТ вошли в топ-5 самых интересных изобретений российских вузов в 2025 году, получивших признание и защиту патентов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Роспатента. Также студенты изобрели способ формирования коррозионностойкого покрытия на сталях и вальцедековую дробилку.

Предложенный метод хирургического лечения обеспечивает безопасность манипуляций в зонах роста костей, снижает риски осложнений и повторных вывихов благодаря малотравматичному подходу и надежной фиксации связок. Изобретение может найти применение в отделениях ортопедии, — сказано в сообщении.

Студенты Уральского федерального университета имени Ельцина изобрели барабанную фрезу экскаватора, способную рыть траншеи, разрушать устаревшие бетонные сооружения и асфальтовые покрытия дорог. Ее можно задействовать в строительной сфере и горнодобывающей промышленности для дробления твердых горных пород и промерзших почвенных слоев.

Инноваторы из этого же вуза разработали высокоэффективное магнитно-резонансное и рентгеноконтрастное средство на основе суперпарамагнитных наночастиц маггемита. Оно дает врачам возможность лучше «видеть» организм человека.

Продолжительное пребывание препарата в кровотоке обеспечивает лучшее визуальное отображение особенностей тела пациента, что существенно повышает точность диагностики, — указано в сообщении.

Также, по данным Роспатента, на Кубани изобрели способ формирования коррозионностойкого покрытия на сталях. Благодаря ему увеличивается срок службы изделий из стали при эксплуатации в условиях длительного воздействия аммиака и высоких температур, объяснили в пресс-службе.

Что касается вальцедековой дробилки, то она качественно измельчает продукты для получения корма для животных. Изобретение может принести пользу не только в животноводческих комплексах, но и на фермах.

