Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:00

Назван топ-5 изобретений студентов в 2025 году

Студенты России изобрели вальцедековую дробилку и барабанную фрезу экскаватора

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Барабанная фреза экскаватора, метод хирургического лечения детей с рецидивирующим вывихом надколенника и уникальное устройство для проведения МРТ вошли в топ-5 самых интересных изобретений российских вузов в 2025 году, получивших признание и защиту патентов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Роспатента. Также студенты изобрели способ формирования коррозионностойкого покрытия на сталях и вальцедековую дробилку.

Предложенный метод хирургического лечения обеспечивает безопасность манипуляций в зонах роста костей, снижает риски осложнений и повторных вывихов благодаря малотравматичному подходу и надежной фиксации связок. Изобретение может найти применение в отделениях ортопедии, — сказано в сообщении.

Студенты Уральского федерального университета имени Ельцина изобрели барабанную фрезу экскаватора, способную рыть траншеи, разрушать устаревшие бетонные сооружения и асфальтовые покрытия дорог. Ее можно задействовать в строительной сфере и горнодобывающей промышленности для дробления твердых горных пород и промерзших почвенных слоев.

Инноваторы из этого же вуза разработали высокоэффективное магнитно-резонансное и рентгеноконтрастное средство на основе суперпарамагнитных наночастиц маггемита. Оно дает врачам возможность лучше «видеть» организм человека.

Продолжительное пребывание препарата в кровотоке обеспечивает лучшее визуальное отображение особенностей тела пациента, что существенно повышает точность диагностики, — указано в сообщении.

Также, по данным Роспатента, на Кубани изобрели способ формирования коррозионностойкого покрытия на сталях. Благодаря ему увеличивается срок службы изделий из стали при эксплуатации в условиях длительного воздействия аммиака и высоких температур, объяснили в пресс-службе.

Что касается вальцедековой дробилки, то она качественно измельчает продукты для получения корма для животных. Изобретение может принести пользу не только в животноводческих комплексах, но и на фермах.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон «Об образовании в РФ», которые предполагают внедрение электронных студенческих билетов и зачетных книжек. По документу, опубликованному в думской базе, предполагается, что доступ к электронным копиям можно будет получить через ресурсы учебного заведения, портал «Госуслуги» и мессенджер MAX.

Роспатент
студенты
вузы
изобретения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.