Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 05:49

Готовлю фрикадельки дорблю: ароматно, нежно и невероятно вкусно — перезагружаем классику, и все ахнут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо построено на идеальном балансе: нейтральная, сочная основа из фрикаделек встречается со смелым, ярким и сливочным соусом. Легкая острота и благородная плесень дорблю не перебивают, а лишь подчеркивают вкус мяса, делая его сложнее и интереснее.

Для фрикаделек смешиваю мясной фарш (400 г) с мелко нарезанным луком (1/2 шт.), яйцом, панировочными сухарями (3 ст. л.) и тертым сыром (50 г). Добавляю соль и перец по вкусу. Можно вмешать немного отваренного до полуготовности риса для сочности. Из фарша формирую небольшие шарики. Обжариваю фрикадельки на разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейник наливаю сливки (250 г) и добавляю раскрошенный сыр дорблю (100 г). Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая, пока сыр не растворится полностью. Вливаю горячий бульон или воду (100 мл) для получения нужной консистенции и прогреваю еще пару минут. Готовые фрикадельки перекладываю в соус, аккуратно перемешиваю и томлю на маленьком огне под крышкой 5–7 минут, чтобы они пропитались. Подаю горячими, полив соусом и посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Воздушные блины — облако на тарелке: рецепт для праздничной Масленицы‑2026
Общество
Воздушные блины — облако на тарелке: рецепт для праздничной Масленицы‑2026
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот
Общество
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот
Без майонеза и без ананасов: мясо по-французски — сытное горячее для семейных ужинов и праздников
Общество
Без майонеза и без ананасов: мясо по-французски — сытное горячее для семейных ужинов и праздников
Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда
Общество
Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда
Если нужен сытный ужин, который не подводит, — эта курочка спасает всегда: готовлю с сырно-грибной шапкой
Общество
Если нужен сытный ужин, который не подводит, — эта курочка спасает всегда: готовлю с сырно-грибной шапкой
еда
рецепты
мясо
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вылет застрявших на Кубе российских туристов перенесли
Потепление отменяется: погода в Москве и Питере с 26 января по 1 февраля
Стало известно, во сколько оценили имущество экс-вице-премьера Башкирии
Россия предостерегла Запад от размещения войск на Украине
Конгрессвумен из США призналась в любви к Дмитриеву
Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!
Жители Махачкалы спасли ребенка и мать из тонущей машины
Lada Azimut, электромобиль и новая Volga: главные автоновинки 2026 года
Бесконечный коридор в сновидениях: к добру или беде
Разгром складов ВСУ и удар по объектам ВПК: успехи ВС РФ к утру 25 января
В Запорожской области при атаке БПЛА на авто пострадали четыре человека
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 января
Прогулка с питомцем может повлечь серьезный штраф
К чему снится лабиринт: пугающие тайны подсознания
Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой
Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.