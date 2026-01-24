Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот

Мечтаете разнообразить привычное меню и удивить домашних чем‑то особенным? Попробуйте приготовить куриные котлеты по старинному французскому рецепту — говорят, их обожала сама мадам Клико, владелица знаменитого шампанского. Блюдо выглядит празднично, а готовится просто и из доступных продуктов. Нежные, сочные котлетки с ароматным соусом станут настоящим украшением обеда или ужина.

Для котлет возьмите 700 г куриного фарша, добавьте 1 яйцо, по 1 ст. л. сливок (15%) и сметаны, мелко нарезанные 1 красный болгарский перец, 2−3 пера зелёного лука и 2 веточки петрушки. В массу введите 50 г мягкого сыра (например, адыгейского), 2 щепотки соли, 1 щепотку перца и тмина, а также 1 зубчик пропущенного через пресс чеснока. Тщательно вымешайте фарш, сформируйте небольшие котлетки и обжарьте их на сковороде по 3−4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса слегка обжарьте 50 г шпината (свежего или замороженного), добавьте 100 г сливок (15%), по веточке петрушки и мяты, 2 щепотки соли и тушите 5−7 минут. Подавайте котлеты с любым гарниром, овощами и ароматным соусом — получится невероятно вкусно!

Ранее сообщалось: если хотите приготовить курицу так, чтобы мясо было невероятно сочным и буквально таяло, тогда цыпленок табака по-грузински — ваш идеальный вариант. Весь секрет в особой подготовке тушки и волшебной пропитке ароматным маслом.

