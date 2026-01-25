Украинские дроны устроили налет на два района Ростовской области

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, под удар попали Миллеровский и Чертковский районы. В результате никто из мирных жителей не пострадал.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в двух районах — Миллеровском и Чертковском. <…> По предварительным данным, люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что при падении одного из сбитых БПЛА были повреждены частный дом и автомобиль. В здании частично разрушена кровля, а также выбиты стекла.

Информация будет уточняться. Мы окажем всю необходимую помощь жителям, — заверил глава региона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей. По его словам, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети. При этом оценка урона продолжается.