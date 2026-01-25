Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Фигурантка дела о «похищении» может попасть за решетку на два месяца

Следствие настаивает на аресте фигурантки дела о «похищении» в Красноярске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следствие потребовало ареста фигурантки уголовного дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске, сообщил судья Центрального районного суда Красноярска Станислав Бузук. Как передает ТАСС, по его словам, подозреваемая Батырова обвиняется в совершении тяжкого преступления на территории города. У нее нет здесь постоянного места жительства, а также при себе отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

Батырова подозревается в совершении тяжкого преступления на территории города Красноярска, места жительства [она] тут не имеет, документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет. В связи с чем следствие полагает, что Батырова, осознавая тяжесть преступления и возможного наказания, может воспрепятствовать производству уголовного следствия в суде, — сказал Бузук.

Ранее в Красноярске был обнаружен подросток, который считался похищенным. Несовершеннолетний находился в арендованной квартире вместе с девушкой. По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком. Его отец в тот же день получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в правоохранительные органы. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело о похищении, а в поисках участвовали волонтеры.

Жительница Сургута, которая сопровождала подростка, призналась, что ей звонили лжеполицейские. Во время допроса она пояснила, что неизвестные ей угрожали. В отношении 18-летней жительницы Сургута возбудили уголовное дело.

аресты
СК РФ
Красноярск
подозреваемые
