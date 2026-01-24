Не просто суп: польский журек в хлебе — простой рецепт для зимнего обеда

Журек в хлебе — это блюдо, в котором сразу чувствуется дом. Румяная хлебная «чаша», густой ароматный суп и легкая кислинка делают его особенно уютным и душевным. Такой журек едят неторопливо, ломая хлеб руками и наслаждаясь каждым глотком.

Ингредиенты: рассол от квашеной капусты — 300 мл, вода или бульон — 700 мл, копченая колбаса — 300 г, бекон — 100 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 1 шт., душистый перец — 2–3 горошины, майоран — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, вареные яйца — 3–4 шт., ржаные круглые буханки — 4 шт.

Приготовление: в кастрюле обжариваю нарезанный бекон до румяных шкварок, добавляю мелко нарезанный лук и готовлю до мягкости. Кладу кружочки копченой колбасы, прогреваю все вместе и заливаю бульоном или водой. Добавляю лавровый лист и душистый перец, варю 10 минут. Затем вливаю рассол от квашеной капусты, добавляю чеснок и майоран, убавляю огонь и томлю еще 10–15 минут. Пробую — при необходимости досаливаю и перчу. Суп должен быть густым, ароматным и с приятной кислинкой, но не резким. У хлебных буханок аккуратно срезаю «крышечки», вынимаю мякиш, стенки слегка подсушиваю. Разливаю горячий журек в хлеб, кладу половинки вареных яиц и сразу подаю. Такой журек съедают до последней ложки — а потом с удовольствием доедают и сам хлеб.

