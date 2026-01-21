Зимой всегда варю рассольник: по этому рецепту он получается особенно вкусным

Зимой для меня нет супа уютнее рассольника. Стоит ему появиться на плите — и в доме сразу становится теплее. Готовлю его именно так уже много лет: с перловкой, солеными огурцами и хорошей зажаркой. Получается насыщенный, густой, с правильной кислинкой — не водянистый и не кислый, а по-настоящему сбалансированный. Такой рассольник хорош и на обед, и на следующий день — он только вкуснее становится.

Ингредиенты: мясной бульон — 2 л, перловка — 1/2 стакана, картофель — 4 шт., соленые огурцы — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., маринованные помидоры — 3–4 шт., сливочное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., черный перец горошком — 5 шт., свежий укроп — 1/2 пучка, сметана — для подачи.

Как готовлю: перловку заранее замачиваю на ночь, затем отвариваю до мягкости — так она получается нежной и не «дубовой». Лук и морковь нарезаю мелко и обжариваю на сливочном масле до мягкости, добавляю томатную пасту и прогреваю пару минут, чтобы ушла кислинка. Бульон довожу до кипения, кладу нарезанный кубиками картофель. Через 10 минут добавляю перловку и зажарку. Один соленый огурец натираю на терке, второй нарезаю мелким кубиком — так вкус получается глубже. Отправляю огурцы в кастрюлю вместе с нарезанными маринованными помидорами, лавровым листом и перцем. Варю еще 15 минут, затем выключаю и обязательно даю рассольнику настояться под крышкой не меньше получаса. Подаю со сметаной и свежим укропом.

