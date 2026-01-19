Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:30

Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Откройте для себя простоту и глубину кавказской кухни. Гедлибже — это нежная курица, томленная в густом соусе, где жареный лук, превращенный в бархатное пюре, соединяется со сметаной и пряностями. Блюдо получается сытным, ароматным и по-домашнему согревающим. Идеальный вариант для семейного ужина, который готовится без лишней суеты.

Ингредиенты: курица (голень, бедро или грудка) — 800 г, лук репчатый — 3 крупные головки, чеснок — 2 зубчика по желанию, сметана — 200 мл, подсолнечное масло — 30 мл, соль — 2 ч. л., карри — 1 ч. л., красный молотый перец (сладкий или острый) — около 1 ч. л., свежая петрушка — 20 г, вода или бульон — 100 мл.

Приготовление: курицу посолите, выложите на разогретую сковороду с маслом, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 30 минут, пока она не станет почти готовой и мягкой. Параллельно произвольно нарежьте лук и обжарьте его на отдельной сковороде до насыщенного золотистого цвета, в самом конце добавьте измельченный чеснок. Обжаренный лук переложите в блендер и измельчите до однородного пюре, затем добавьте сметану, соль, карри и красный перец, всыпьте мелко нарезанную петрушку, влейте воду или бульон и хорошо перемешайте до гладкой текстуры. Готовую курицу переложите в соус и тушите все вместе еще 10–15 минут на слабом огне, чтобы вкусы полностью соединились.

Ранее мы делились рецептом испанского супа с колбасками и картошкой. Согревает с первой ложки: идеален для зимних дней.

Проверено редакцией
Читайте также
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Общество
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Общество
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Как превратить ужин в праздник? Мой ответ — эта сочная курочка: готовлю с цитрусово-горчичным маринадом
Общество
Как превратить ужин в праздник? Мой ответ — эта сочная курочка: готовлю с цитрусово-горчичным маринадом
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Общество
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Нарядные гнезда из картошки и фарша — когда обычные продукты превращаются в шикарное блюдо
Общество
Нарядные гнезда из картошки и фарша — когда обычные продукты превращаются в шикарное блюдо
курица
простой рецепт
сметана
подливы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.