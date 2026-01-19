Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде

Откройте для себя простоту и глубину кавказской кухни. Гедлибже — это нежная курица, томленная в густом соусе, где жареный лук, превращенный в бархатное пюре, соединяется со сметаной и пряностями. Блюдо получается сытным, ароматным и по-домашнему согревающим. Идеальный вариант для семейного ужина, который готовится без лишней суеты.

Ингредиенты: курица (голень, бедро или грудка) — 800 г, лук репчатый — 3 крупные головки, чеснок — 2 зубчика по желанию, сметана — 200 мл, подсолнечное масло — 30 мл, соль — 2 ч. л., карри — 1 ч. л., красный молотый перец (сладкий или острый) — около 1 ч. л., свежая петрушка — 20 г, вода или бульон — 100 мл.

Приготовление: курицу посолите, выложите на разогретую сковороду с маслом, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 30 минут, пока она не станет почти готовой и мягкой. Параллельно произвольно нарежьте лук и обжарьте его на отдельной сковороде до насыщенного золотистого цвета, в самом конце добавьте измельченный чеснок. Обжаренный лук переложите в блендер и измельчите до однородного пюре, затем добавьте сметану, соль, карри и красный перец, всыпьте мелко нарезанную петрушку, влейте воду или бульон и хорошо перемешайте до гладкой текстуры. Готовую курицу переложите в соус и тушите все вместе еще 10–15 минут на слабом огне, чтобы вкусы полностью соединились.

