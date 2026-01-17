Испанский суп с колбасками и картошкой — согревает с первой ложки: идеален для зимних дней

Испанский суп с колбасками и картошкой — согревает с первой ложки: идеален для зимних дней

Испанский суп с колбасками и картошкой — согревает с первой ложки. Этот суп — настоящий взрыв вкуса и аромата. Пряные охотничьи колбаски, овощи и насыщенный бульон делают его густым, ярким и очень сытным. Отличный вариант для холодного дня, когда хочется чего-то согревающего и по-домашнему вкусного, но с испанским характером.

Ингредиенты: куриный бульон — 4 л, картофель — 4–5 шт., помидоры — 1–2 шт., охотничьи колбаски — 3–4 шт., болгарский перец — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, паприка — по вкусу, специи — по вкусу, черный и красный перец — по вкусу, свежая зелень — по вкусу, оливковое масло — для жарки.

Приготовление: охотничьи колбаски нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, затем болгарский перец, натертые помидоры, паприку и специи. Обжаривайте все вместе 5–7 минут, чтобы овощи стали мягкими, а колбаски — ароматными. В кастрюле разогрейте куриный бульон, добавьте нарезанный кубиками картофель и варите до полуготовности. Затем выложите обжаренные колбаски с овощами, посолите, добавьте черный и красный перец, всыпьте рубленую зелень. Доведите суп до кипения и варите на слабом огне около 10 минут.

Ранее мы делились рецептом супа с фрикадельками, капустой и фасолью. Легкий и сытный вариант на каждый день.