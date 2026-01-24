Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 08:40

Если нужен сытный ужин, который не подводит, — эта курочка спасает всегда: готовлю с сырно-грибной шапкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блюдо получается самодостаточным, ему не нужен сложный гарнир, достаточно легкого салата или овощей на пару. Это сытный, полезный и очень вкусный ужин для всей семьи, который объединит всех за столом.

Куриные бедра без кости (4 шт.) промываю, обсушиваю, слегка отбиваю через пищевую пленку, солю и перчу.

Для начинки: шампиньоны (300 г) и луковицу (1 шт.) мелко нарезаю. На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масла. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю на среднем огне 7–10 минут, пока не выпарится вся жидкость. За минуту до готовности добавляю пропущенный через пресс чеснок (2 зубчика), солю, перчу. Снимаю с огня и даю полностью остыть.

Твердый сыр (200 г) натираю на средней терке. В миске смешиваю остывшую грибную массу, тертый сыр и сметану (150 мл).

Куриные бедра выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. На каждое бедро сверху выкладываю обильный слой сырно-грибной массы, разравниваю ее, формируя плотный «мундир», полностью покрывающий мясо.

Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока курица не прожарится внутри, а сырная шапка не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Достаю из духовки, даю постоять 5–10 минут, затем подаю. Идеальный гарнир — отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.