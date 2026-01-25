Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 08:57

В МИД России оценили вероятность учений по применению НСЯО с Белоруссией

В МИД России оценили вероятность учений по применению НСЯО с Белоруссией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская сторона допускает возможность проведения совместных с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, которые приводит РИА Новости, планирование таких задач относится к компетенции министерств обороны обеих стран.

При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем. Планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран, — заявил дипломат.

Полищук также напомнил, что подразделения белорусских вооруженных сил уже участвовали во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России в июне 2024 года. Тогда стороны отработали совместную подготовку к боевому применению НСЯО.

Ранее Министерство обороны сообщило, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет длился более пяти часов, а сопровождение обеспечивали истребители Су-35С и Су-30СМ.

