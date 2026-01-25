Назван создатель самой жестокой и влиятельной ОПГ 90-х на севере России Lenta.ru: вор в законе Юрий Пичугин создал самую крупную ОПГ на севере России

Юрий Пичугин, известный в криминальном мире как Пичуга, создал самую мощную ОПГ на севере России в 90-х годах, сообщает Lenta.ru. Отмечается, что данная группировка прославилась жестокостью и широкой сетью влияния в Коми и Архангельской области.

Пичугин «смотрел» за республикой 23 года, и там все держалось на его авторитете. Люди знали: без одобрения Пичуги в республику не войдешь, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми Светлана Коровченко.

Под контролем Пичугина находились в том числе преступные схемы по рэкету и обложению данью таксистов и проституток. Кроме того, он поддерживал заключенных в 16 колониях, что приносило ему доход в виде ежемесячных отчислений от азартных игр.

Помимо всего прочего, группировка Пичуги устраивала расправы над оппонентами. Так, в 2005 году был убит его помощник Саша Белый, а вскоре — коммерсант Игорь Николаев и смотрящий за Усинском Олег Токмачев. В июне 2023 года Пичугин и его ближайший соратник Ломоно получили пожизненные сроки, а их подельники — от 7,5 до 24 лет лишения свободы.

