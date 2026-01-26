Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 07:00

Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Удивите домочадцев необычным завтраком, не тратя на готовку много времени. Попробуйте сэндвичи‑омлеты — сочетание нежного омлета, ароматной ветчины и расплавленного сыра между ломтиками поджаренного хлеба. Такое блюдо получится сытным, аппетитным и точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления понадобятся: 2 яйца, ½ стакана молока, соль по вкусу, зелёный лук, 4 ломтика хлеба или батона, 80 г твёрдого сыра (плюс ещё 4 кусочка), 4 кусочка ветчины. Начните с подготовки ингредиентов: нарежьте сыр и ветчину, как для бутербродов, а зелёный лук мелко порубите. В миске взбейте яйца с молоком и солью.

Сковороду смажьте растопленным сливочным маслом и разогрейте. Два ломтика хлеба окуните в яичную смесь и обжарьте до золотистой корочки, затем отложите в сторону. Оставшиеся ломтики также окуните в смесь, выложите на сковороду и залейте остатками омлета. Когда омлет схватится, переверните ломтики, приподнимите края лопаткой и уложите на хлеб. Сверху разместите сыр, ветчину и ещё слой сыра, накройте жареными ломтиками хлеба, посыпьте тёртым сыром и подержите под крышкой на минимальном огне 2 минуты. Перед подачей украсьте зелёным луком — и можно звать всех к столу.

Ранее сообщалось, что бывает так, что суп получается слишком жидким — и настроение сразу не то. Но не стоит расстраиваться и выливать блюдо: исправить консистенцию можно быстро и без потерь во вкусе. На любой кухне найдутся продукты, которые справятся с задачей загущения. Главное — соблюдать пропорции и аккуратно вводить добавку, чтобы не переусердствовать.

Проверено редакцией
Читайте также
Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой
Общество
Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой
Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир
Общество
Рис как в ресторане: маленькая хитрость, которая преобразит привычный гарнир
Кекс‑облако с маскарпоне: секрет нежной выпечки, от которой все будут в восторге
Общество
Кекс‑облако с маскарпоне: секрет нежной выпечки, от которой все будут в восторге
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Общество
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Беру картошку ломтиками, сыр и сливки — запекаю слоями. Сытная запеканка с хрустящей сырной сеточкой за 30 минут
Общество
Беру картошку ломтиками, сыр и сливки — запекаю слоями. Сытная запеканка с хрустящей сырной сеточкой за 30 минут
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса Удивите домочадцев необычным завтраком, не тратя на готовку много времени. Попробуйте сэндвичи‑омлеты — сочетание нежного омлета, ароматной ветчины и расплавленного сыра между ломтиками поджаренного хлеба. Такое блюдо получится сытным, аппетитным и точно не оставит никого равнодушным.
2 яйца
½ стакана молока
соль по вкусу
зелёный лук
4 ломтика хлеба или батона
80 г твёрдого сыра
4 кусочка ветчины
>
Начните с подготовки ингредиентов: нарежьте сыр и ветчину, как для бутербродов, а зелёный лук мелко порубите. В миске взбейте яйца с молоком и солью.
Сковороду смажьте растопленным сливочным маслом и разогрейте. Два ломтика хлеба окуните в яичную смесь и обжарьте до золотистой корочки, затем отложите в сторону.
Оставшиеся ломтики также окуните в смесь, выложите на сковороду и залейте остатками омлета.
Когда омлет схватится, переверните ломтики, приподнимите края лопаткой и уложите на хлеб.
Сверху разместите сыр, ветчину и ещё слой сыра, накройте жареными ломтиками хлеба, посыпьте тёртым сыром и подержите под крышкой на минимальном огне 2 минуты.
Перед подачей украсьте зелёным луком — и можно звать всех к столу.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезду сериала «Папины дочки» объявили в розыск
Сразу 40 дронов совершили массированный налет на российские регионы
Мощный пожар в больнице унес жизнь одинокого пожилого мужчины
Ким Чен Ын взял на себя руководство по созданию скульптур бойцов КНДР
На Западе признали бесполезность украинской системы ПВО
Продажи российского аналога «Оземпика» резко выросли втрое
Стало известно о бегстве фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО
«Разъедает эмаль»: стоматолог ответила, как пить соки и не навредить зубам
В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями
В ГД заявили о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
Пьяный «бесправник» на полной скорости снес троих пешеходов в Чите
Диетолог назвала самую полезную часть курицы
Замглавы МО РФ теперь сможет запрашивать данные в ЦБ
Февральская «жара»: мокрый снег, оттепель — какая будет погода в конце зимы
Рассчитываем свой кредитный потолок: сколько можно просить у банка в 2026-м
При обрушении горной выработки под Оренбургом погиб проходчик
Названы отрасли, благоприятные для инвестирования в 2026 году
В России участились звонки мошенников по схеме с курьерами
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток из-за Ирана
Российские военные отбили контратаку штурмовых групп ВСУ под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.