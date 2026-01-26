Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса

Удивите домочадцев необычным завтраком, не тратя на готовку много времени. Попробуйте сэндвичи‑омлеты — сочетание нежного омлета, ароматной ветчины и расплавленного сыра между ломтиками поджаренного хлеба. Такое блюдо получится сытным, аппетитным и точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления понадобятся: 2 яйца, ½ стакана молока, соль по вкусу, зелёный лук, 4 ломтика хлеба или батона, 80 г твёрдого сыра (плюс ещё 4 кусочка), 4 кусочка ветчины. Начните с подготовки ингредиентов: нарежьте сыр и ветчину, как для бутербродов, а зелёный лук мелко порубите. В миске взбейте яйца с молоком и солью.

Сковороду смажьте растопленным сливочным маслом и разогрейте. Два ломтика хлеба окуните в яичную смесь и обжарьте до золотистой корочки, затем отложите в сторону. Оставшиеся ломтики также окуните в смесь, выложите на сковороду и залейте остатками омлета. Когда омлет схватится, переверните ломтики, приподнимите края лопаткой и уложите на хлеб. Сверху разместите сыр, ветчину и ещё слой сыра, накройте жареными ломтиками хлеба, посыпьте тёртым сыром и подержите под крышкой на минимальном огне 2 минуты. Перед подачей украсьте зелёным луком — и можно звать всех к столу.

