Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 января: инфографика

В ночь на 26 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

34 — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Калужской области, — уточнили в ведомстве.