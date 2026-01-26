Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:26

В России могут появиться зеленые номера машин

SHOT: в России планируют расширить палитру цветных автомобильных номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Палитру цветных автомобильных номеров в России могут дополнить двумя новыми цветами — зеленым и бирюзовым, с такой инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, предложение было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Шапарин отметил, что практика использования разных цветов номеров для различных категорий транспортных средств распространена во многих странах, например в Китае или Белоруссии. Аналогичную систему он предложил развить и в России.

В настоящее время используются красные номера для дипломатических машин, синие для автомобилей полиции, желтые для такси и черные для военного транспорта. К ним могут добавить зеленые номера для электромобилей, таких как Tesla или LiXiang, и бирюзовые для беспилотных автомобилей, которые в будущем появятся на дорогах.

Авторы предложения уверены, что такая цветовая дифференциация облегчит работу сотрудников ГАИ. Помимо этого, такое решение будет способствовать повышению общего уровня безопасности на автомобильных дорогах.

Ранее депутат Султан Хамзаев заявил, что рыночная стоимость так называемых блатных автомобильных номеров с определенными буквенными комбинациями превышает 500 тыс. рублей. Он отметил, что водители, приобретающие такие номера, преследуют цель что-то продемонстрировать окружающим.

