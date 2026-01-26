Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:44

Имущество звезды сериала «Папины дочки» объявили в розыск

Имущество актера Казакова объявили в розыск из-за долгов на 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Имущество актера Михаила Казакова объявлено в розыск, передает ТАСС. В материале сказано, что у артиста также имеется задолженность на сумму почти 2 млн рублей.

Из них свыше 1,4 млн рублей касаются неоплаченных долгов по кредитам. Уточняется, что актер разыскивается специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, созданным для поиска скрывающихся должников и их активов.

Ранее отцу супруги актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявили обвинение в организации незаконных азартных игр. Он был объявлен в международный розыск. Преступная деятельность велась организованной группой. Московский суд уже избрал Брутяну заочную меру пресечения. Его заключили под стражу на два месяца с момента возможного задержания в России или экстрадиции. Ему грозит срок до шести лет.

До этого стало известно, что муж певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова) Вячеслав Дайчев задолжал судебным приставам 4,4 млн рублей. В ноябре и декабре 2025 года в отношении фитнес-тренера открыли новые исполнительные производства на сумму 1,05 млн рублей.

