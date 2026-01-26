27 января — День памяти жертв холокоста: чтобы помнили

Ежегодно в конце января весь мир останавливается, чтобы почтить память миллионов невинных жизней, унесенных одной из величайших катастроф XX века. Именно 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста — дата, связанная с освобождением крупнейшего лагеря смерти и символизирующая победу человечности над варварством.

Как появился День памяти жертв холокоста

Решение об учреждении всемирного дня скорби было принято на уровне Организации Объединенных Наций осенью 2005 года. Инициатива исходила от нескольких держав, включая нашу страну, которая внесла существенный вклад в разработку резолюции вместе с Израилем, Канадой и другими государствами. К документу присоединились свыше 90 стран, признавших необходимость увековечить память о трагедии планетарного масштаба. Выбор конкретной даты неслучаен: она связана с днем, когда советские воины остановили работу машины смерти в польском городе. С тех пор Международный день памяти жертв холокоста стал временем для размышлений о хрупкости человеческой цивилизации и опасности идеологий, основанных на ненависти.​

Освобождение Освенцима: почему дата стала международным днем памяти

Зимним днем 1945 года бойцы Красной армии вошли на территорию крупнейшего нацистского лагеря уничтожения. Освобождение Освенцима в 1945 году осуществили подразделения 60-й армии, входившей в состав 1-го Украинского фронта под руководством маршала Ивана Конева. Солдаты обнаружили там примерно 7,5 тысячи истощенных людей, которых преступники не успели убить или угнать вглубь Германии.​

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции, 1945 год Фото: Игнатович Ольга/РИА Новости

Картина, открывшаяся освободителям, превзошла самые мрачные ожидания: на складских площадках лежали горы личных вещей — более 348 тысяч мужских костюмов, свыше 830 тысяч женских платьев, детская одежда в огромных количествах. Еще 29 хранилищ нацисты успели поджечь, стремясь уничтожить свидетельства чудовищных злодеяний. Поэтому освобождение Освенцима в 1945 году стало поворотным моментом, когда человечество осознало истинные масштабы совершенного геноцида.​

Определить точное число погибших в этом месте невозможно, поскольку преступники сжигали документацию и не фиксировали данные о тех, кого отправляли в газовые камеры непосредственно после прибытия. Историки называют цифры от 1,5 до 4 миллионов человек, нашедших смерть в этом аду. День памяти жертв холокоста 27 января хранит благодарность советским воинам, прекратившим геноцид, и скорбь о тех, кого спасти не удалось.​

Холокост: исторический контекст, масштабы трагедии и свидетельства

Если объяснить, что такое холокост, кратко, то это — планомерное истребление еврейского населения Европы, организованное нацистским государством и его союзниками в 1933–1945 годах. Геноцид базировался на идеологии расового превосходства, провозглашавшей одни народы высшими, а другие — подлежащими уничтожению. Результатом стала гибель приблизительно шести миллионов европейских евреев — более половины всей европейской еврейской общины и трети мирового еврейства.

​С 1933 года, когда к власти пришел нацистский режим, началось постепенное ужесточение мер против еврейского населения: ограничение в правах, принудительное ношение опознавательных знаков, создание изолированных районов и лагерей. Польский лагерь, основанный в мае 1940 года, стал воплощением этой политики массового уничтожения. Первое применение отравляющего газа для убийства людей произошло там в сентябре 1941 года, унеся жизни 600 военнопленных и 250 других заключенных.​

Прибытие венгерских евреев в Освенцим, 1944 год Фото: imago stock&people/Global Look Press

Отвечая на вопрос, что такое холокост, нельзя забывать и о других пострадавших: помимо евреев, жертвами стали цыгане, советские военнопленные, африканцы, люди с ограниченными возможностями, психически больные и многие другие. Общее число убитых по расовым, биологическим и политическим мотивам исчисляется миллионами.​

Кто считается пострадавшим и сколько свидетелей осталось

Статус пострадавших от холокоста получили в первую очередь шесть миллионов евреев, планомерно уничтоженных гитлеровским режимом. В более широком смысле жертвы нацизма, память о которых нужно хранить всем поколениям, охватывают цыган, пленных солдат, поляков, людей с инвалидностью, представителей сексуальных меньшинств и других преследуемых категорий. Память о жертвах нацизма — это память о миллионах искалеченных судеб, прерванных мечтаний и потерянных поколениях.

​В настоящее время в различных уголках планеты проживает примерно 220 тысяч людей, переживших холокост. Статистика, представленная в начале 2025 года, показывает, что 95% выживших родились в период с 1928 по 1946 год и были детьми во время трагедии. Почти половина из них обосновалась в Израиле, по 18% — в Северной Америке и Западной Европе. Средний возраст составляет 86 лет, а старейшие перешагнули 100-летний рубеж.

​Свидетельства переживших холокост играют неоценимую роль в сохранении правды о произошедшем. Одна из выживших, Реха Бенникаса, подчеркивает критическую важность передачи личного опыта будущим поколениям. Примерно 40% тех, кто выжил, получают материальную поддержку по программам возмещения ущерба от Германии.​

Имена жертв холокоста в синагоге в Авиньоне, Франция Фото: Fred de Noyelle/GODONG/Global Look Press

Важность памяти и уроки истории в современном мире

Значение уроков холокоста для современности трудно переоценить в контексте профилактики подобных катастроф. Мировое сообщество выделяет универсальный характер этих уроков: общество должно понять механизмы тотальной пропаганды, превратившей цивилизованных граждан в исполнителей человеконенавистнической программы. История холокоста демонстрирует разрушительную силу расизма и нетерпимости к иным.

​Документ ООН гласит: «Холокост, уничтоживший треть еврейского народа и бесчисленное количество других людей, остается вечным предупреждением об угрозах, скрытых в ненависти, фанатизме, расовых предрассудках и дискриминации». Уроки холокоста для современности призваны стать неотъемлемой частью воспитания молодежи, формируя понимание ценности каждой жизни и важности уважения к различиям.

​В школах и университетах уроки холокоста для современности должны охватывать документальные факты, рассказы выживших, анализ механизмов геноцида и факторов, сделавших его возможным. Российская молодежь активно включается в работу по сохранению памяти: учащиеся организуют сборы средств на монументы, проводят обсуждения и специальные занятия, посвященные теме холокоста. Онлайн-платформа польского музея предлагает виртуальные экскурсии, делая историю доступной для всех желающих.

​Память о жертвах нацизма живет в мемориальных комплексах и музейных экспозициях по всему миру. Международный день памяти жертв холокоста напоминает: забывая прошлое, мы рискуем его повторить. Каждый человек ответственен за то, чтобы трагедия геноцида никогда не повторилась, а память о жертвах нацизма бережно хранилась и передавалась как завет будущим поколениям о необходимости защищать человечность и достоинство.