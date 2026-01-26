Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:41

В Приморье выросло число госпитализированных после аварии с автобусом

Семь человек госпитализировали после аварии с автобусом в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семь человек госпитализировали после аварии с автобусом в Приморье, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что они находятся в среднетяжелом состоянии, им оказывают всю необходимую помощь.

По состоянию на 8 утра 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы семь пострадавших, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Приморском крае задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля после ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека (водитель автобуса и двое пассажиров). По данным МВД, следствие обратится в суд по поводу избрания мужчине меры пресечения в виде ареста.

До этого сообщалось, что в Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая. По предварительным данным, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем.

21 января на федеральной трассе Иркутск — Улан-Удэ — Чита водитель DAF не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Shacman. Один из водителей скончался на месте происшествия.

