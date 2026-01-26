Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:01

Жертвам подмены детей отказали в компенсации из-за «дыры» в законах СССР

Baza: жертвам подмены детей в роддоме Лесозаводска отказали в компенсации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Две семьи, пострадавшие в результате подмены в роддоме из-за ошибок советских медиков, пытаются добиться компенсации в размере 30 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, жертвами подмены детей стали Наталья и Галина из Лесозаводска в Приморском крае.

Они лежали в одной палате в 1989 году и родили в один день. По словам женщин, в палату им принесли детей с одинаковыми бирками, на которых значилась одна и та же фамилия. Несмотря на это, медики заверили, что все перепроверили и выдали сыновей правильно.

Все эти годы Наталья жила в сомнениях, а со временем поняла, что сын не похож на них с мужем. Когда ему исполнилось 34 года, семья решилась на ДНК-тест, который и подтвердил опасения, что ребенок не их. На протяжении трех лет обе семьи пытаются добиться справедливости, однако суды отказывают им в иске, ссылаясь на «дыру» в законах времен СССР, которые не предусматривали компенсацию морального вреда в современном понимании.

Ранее в Испании спустя 23 года суд назначил женщине, которую по ошибке подменили в больнице на другого новорожденного ребенка, компенсацию в размере €975 тыс. (90 млн рублей). Подмена произошла в июне 2002 года в больнице Логроньо. Правда вскрылась спустя годы, когда одна из выросших девушек сделала ДНК-тест.

суды
семьи
СССР
роддома
дети
