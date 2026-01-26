Ледяной апокалипсис в США: как выглядят города, погребенные под снегом

Ледяной апокалипсис в США: как выглядят города, погребенные под снегом Опубликованы фото последствий снежной бури в США

США накрыл зимний шторм, из-за которого погибли не менее семи человек. Порядка 185 млн американцев находятся под предупреждением о зимней погоде. В ряде регионов температура опускается до 20–30 градусов.

Местами фиксируются значения на 10–40 градусов ниже нормы — такая просадка для страны считается аномальной. Шторм пронесся от Техаса до Новой Англии и оставил более 800 тыс. домов без электричества.

Из-за бурана трое погибли в Теннесси, двое — в Луизиане, по одному человеку — в Техасе и Канзасе. Мэр Нью-Йорка сообщил о пяти погибших, однако причины их смерти еще устанавливаются.

В отдельных районах Джорджии, Северной и Южной Каролины, а также в Среднеатлантическом регионе прошел ледяной дождь, тогда как долина Огайо и северо-восток страны оказались под мощным снегопадом. В некоторых округах Огайо толщина снега достигла почти 43 сантиметров.

Воскресенье, 25 января, стало самым сложным днем по числу отмененных рейсов со времен пандемии: за период шторма отменили свыше 17 тыс. перелетов. Крупные города закрыли школы или перевели занятия на дистанционный формат в понедельник. По всей стране случаются серьезные ДТП.

Президент Дональд Трамп утвердил чрезвычайные положения как минимум в десятке штатов. Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями направило спасательные команды и необходимые припасы во многие штаты.

Кадры последствий снежной бури — в фотогалерее NEWS.ru.