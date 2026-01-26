Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:13

Ледяной апокалипсис в США: как выглядят города, погребенные под снегом

Опубликованы фото последствий снежной бури в США

Снежный шторм в Нью-Йорке Снежный шторм в Нью-Йорке Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
США накрыл зимний шторм, из-за которого погибли не менее семи человек. Порядка 185 млн американцев находятся под предупреждением о зимней погоде. В ряде регионов температура опускается до 20–30 градусов.

Местами фиксируются значения на 10–40 градусов ниже нормы — такая просадка для страны считается аномальной. Шторм пронесся от Техаса до Новой Англии и оставил более 800 тыс. домов без электричества.

Из-за бурана трое погибли в Теннесси, двое — в Луизиане, по одному человеку — в Техасе и Канзасе. Мэр Нью-Йорка сообщил о пяти погибших, однако причины их смерти еще устанавливаются.

В отдельных районах Джорджии, Северной и Южной Каролины, а также в Среднеатлантическом регионе прошел ледяной дождь, тогда как долина Огайо и северо-восток страны оказались под мощным снегопадом. В некоторых округах Огайо толщина снега достигла почти 43 сантиметров.

Воскресенье, 25 января, стало самым сложным днем по числу отмененных рейсов со времен пандемии: за период шторма отменили свыше 17 тыс. перелетов. Крупные города закрыли школы или перевели занятия на дистанционный формат в понедельник. По всей стране случаются серьезные ДТП.

Президент Дональд Трамп утвердил чрезвычайные положения как минимум в десятке штатов. Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями направило спасательные команды и необходимые припасы во многие штаты.

Кадры последствий снежной бури — в фотогалерее NEWS.ru.

США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу
США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу
Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press
Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде
Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост
Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер
Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. ‭«Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. ‭«Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием
США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием
Фото: Anna Ringle/dpa/Global Look Press
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Фото: IMAGO/justjojo/Global Look Press
США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару
США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару
Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press
