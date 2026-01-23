Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 13:25

В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма

Нью-Йорк может накрыть сильнейший за последние годы снежный шторм

Фото: Liu Yanan/XinHua/Global Look Press
Жители Нью-Йорка должны быть готовы к надвигающемуся снежному шторму, заявил в соцсети Х мэр города Зохран Мамдани. По данным ABC, он может стать сильнейшим за последние годы.

По прогнозам, в Нью-Йорке в эти выходные выпадет от 3 до 16 дюймов (примерно 7,6 – 40,6 см. — NEWS.ru) снега. И мы готовы, – отметил мэр.

По данным издания Reuters, шторм обрушится на 150 млн американцев, принеся с собой снег, дождь и сильный холод. Под угрозой сельскохозяйственные урожаи. Местные власти готовятся к чрезвычайным ситуациям и обеспечивают людей убежищами.

Перебои в работе транспорта, отключения электроэнергии и низкие температуры ожидаются у 150 млн американцев в пятницу и в выходные из-за сильного шторма, который обрушится на США с обильными снегопадами и ледяным дождем от Центральных равнин до Восточного побережья, — сказано в материале.

До этого врач Александр Рогачев подтвердил, что варежки и шарфы из синтетики не смогут защитить человека от переохлаждения в морозную погоду. Для длительного нахождения на улице он посоветовал выбирать плотные изделия из натуральных материалов. Он подчеркнул, что в сильные холода прежде всего страдают конечности и лицо. Тревожными признаками обморожения считаются озноб, слабость и спутанность сознания.

