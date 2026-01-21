Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:13

Врач предостерег от ношения варежек и шарфов из синтетики

Врач Рогачев: варежки и шарфы из синтетики не защитят от переохлаждения в морозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Варежки и шарфы из синтетики не смогут защитить человека от переохлаждения в морозную погоду, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Александр Рогачев. Для длительного нахождения на улице он посоветовал выбирать плотные изделия из натуральных материалов.

При дальнейшем воздействии холода возрастает риск поверхностных и глубоких обморожений, а также общего переохлаждения, которое опасно нарушением сердечного ритма и снижением артериального давления. Поэтому важно уделять внимание плотным варежкам и шарфу — не синтетике, — порекомендовал Рогачев.

Он подчеркнул, что в сильные холода прежде всего страдают конечности и лицо — появляются снижение чувствительности и побледнение кожи. В категорию риска входят дети, пожилые и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Тревожными признаками обморожения считаются озноб, слабость и спутанность сознания. При их возникновении следует перейти в теплое помещение и обратиться за медицинской помощью.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева посоветовала использовать термобелье и одеваться многослойно в сильные холода. По ее словам, в морозный период особенно важно, чтобы одежда отводила влагу от тела и сохраняла тепло.

здоровье
врачи
морозы
заболевания
