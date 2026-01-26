Слова Пескова о Каллас вызвали бурную реакцию в Германии Читатели Die Welt сочли фигуру Каллас слишком конфликтной для переговоров

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва и Вашингтон не станут вести переговоры с главой Евродипломатии Каей Каллас вызвало бурю эмоций в Германии. Читатели портала Die Welt отметили, что фигура евродипломата является заведомо конфликтной и не располагающей к диалогу.

ЕС специально назначил русофоба главой своего дипломатического органа. <…> Возможно, он (Песков. — News.ru) не единственный, кто так думает. Многие западные политики схожего мнения. <…> Каллас никогда не демонстрировала дипломатических способностей в прошлом. Я воспринимаю ее как сторонницу жесткой линии, охваченной русофобией, — писали читатели.

Ранее Песков заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с Каллас, поскольку диалог с ней невозможен и бесперспективен. По его словам, в Европе наблюдается вырождение действующих политиков и их некомпетентность.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление Каллас о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.