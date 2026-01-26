Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:26

Слова Пескова о Каллас вызвали бурную реакцию в Германии

Читатели Die Welt сочли фигуру Каллас слишком конфликтной для переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва и Вашингтон не станут вести переговоры с главой Евродипломатии Каей Каллас вызвало бурю эмоций в Германии. Читатели портала Die Welt отметили, что фигура евродипломата является заведомо конфликтной и не располагающей к диалогу.

ЕС специально назначил русофоба главой своего дипломатического органа. <…> Возможно, он (Песков. — News.ru) не единственный, кто так думает. Многие западные политики схожего мнения. <…> Каллас никогда не демонстрировала дипломатических способностей в прошлом. Я воспринимаю ее как сторонницу жесткой линии, охваченной русофобией, — писали читатели.

Ранее Песков заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с Каллас, поскольку диалог с ней невозможен и бесперспективен. По его словам, в Европе наблюдается вырождение действующих политиков и их некомпетентность.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление Каллас о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.

Кая Каллас
Германия
США
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга
Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»
В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах
Пострадавшая в Нижнекамске сотрудница лицея получит денежное вознаграждение
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.