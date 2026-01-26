Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:56

Раскрыто, когда суд снова займется делом «Мистера сидра»

В самарский суд поступили жалобы осужденных по делу о массовом отравлении сидром

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Самарский областной суд принял в производство апелляционные жалобы на приговор двум осужденным по уголовному делу о массовом отравлении напитком «Мистер сидр». Как сообщает пресс-служба суда, они будут рассмотрены 17 февраля.

В Самарский областной суд направлено на апелляционное рассмотрение уголовное дело по факту массового отравления «Мистер сидром». <…> Дело с поступившими жалобами назначено к слушанию в судебной коллегии по уголовным делам. Заседание состоится 17 февраля 2026 года в 10:00 (09:00 мск), — говорится в сообщении.

Суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии Артема Айрапетяна, который поставлял спирт для напитка «Мистер Сидр». Виновного в изготовлении алкоголя Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии. В результате отравления напитком погибли 50 человек.

Также сообщалось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат.

