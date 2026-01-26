Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:47

Турэксперт объяснил, почему весной ОАЭ востребованнее Турции

Турэксперт Бильгинер: Турция весной проигрывает ОАЭ из-за цен и сезонности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турция проигрывает ОАЭ весной из-за цен и сезонности, рассказал РИА Новости представитель туристической отрасли, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер. Он отметил, что еще одним популярным направлением в этом сезоне стал Египет.

Весной Турция проигрывает конкуренцию ОАЭ и Египту прежде всего из-за цены и сезонности, — рассказал Бильгинер.

Он подчеркнул, что на побережье Эгейского моря весной туристам еще не предлагают полноценный пляжный сезон. По его словам, это становится решающим фактором при выборе места для отдыха.

Ранее турэксперт Олеся Адамушкина рассказала, что в новогодние праздники россияне чаще всего летали в Египет и Таиланд. По ее словам, среди топовых направлений для отдыха также можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.

