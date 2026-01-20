Глава РФПИ Дмитриев прибыл в Давос

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X, что прибыл в Давос, где с 19 января проходит Всемирный экономический форум. По данным западных СМИ, он встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Прибыл в Давос, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных». Сообщение в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сопроводил публикацией с фотографией лидеров этих государств. Речь идет о так называемой коалиции желающих — объединении из более чем 30 государств, преимущественно европейских.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров заявил, что украинская и американская делегации обговорили на переговорах в США экономические вопросы и гарантии безопасности. Он добавил, что планируется продолжить беседу на Всемирном экономическом форуме на уровне делегаций. Кроме того, появилась информация, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер США Дональд Трамп планируют обсудить мирные переговоры по Украине на встрече в Давосе.