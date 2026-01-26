Бастрыкин взял на личный контроль дело о массовом заражении в Кузбассе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о массовом заражении постояльцев психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба ведомства. Он потребовал срочного доклада о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области выявлено массовое заражение гриппом А. По предварительным данным, госпитализированы 46 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Заболевание вызвало у постояльцев лихорадку, температуру до 40 градусов и сильную ломоту в теле. Следственный комитет организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

