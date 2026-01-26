Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:52

Бастрыкин взял на личный контроль дело о массовом заражении в Кузбассе

Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом заражении в интернате в Кузбассе

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о массовом заражении постояльцев психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба ведомства. Он потребовал срочного доклада о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области выявлено массовое заражение гриппом А. По предварительным данным, госпитализированы 46 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Заболевание вызвало у постояльцев лихорадку, температуру до 40 градусов и сильную ломоту в теле. Следственный комитет организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

До этого Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по резонансному делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Инцидент произошел 18 июля 2024 года в Самаре.

Александр Бастрыкин
Следственный комитет
уголовные дела
заражения
интернаты
Кемеровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря
Раскрыто, когда суд снова займется делом «Мистера сидра»
«Позорище»: в Госдуме осудили Италию за неготовность к Олимпиаде-2026
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.