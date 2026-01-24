Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 14:51

Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам

СК хочет привлечь к ответственности судью за оправдание напавших на депутата

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по резонансному делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 18 июля 2024 года в Самаре.

В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы, — говорится в сообщении.

По данным следствия, трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, а затем нанесли удары палками и камнем попытавшемуся их остановить депутату Матвееву и его водителю. Суд, однако, оправдал фигурантов по статьям о покушении на убийство и хулиганстве, признав их виновными только в причинении вреда здоровью. СКР настаивает на пересмотре этого решения.

Ранее сообщалось, что Матвеев намерен обжаловать оправдательный приговор в отношении лиц, покушавшихся на его жизнь. Он отметил, что решение суда носит беспрецедентный характер.

Александр Бастрыкин
судьи
приговоры
депутаты
нападения
Самара
